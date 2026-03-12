卓揆私人包機赴日松指部起降引發爭議 立委前往考察

行政院長卓榮泰日前以私人名義包機赴日看棒球經典賽，從空軍松指部起降引起在野黨不滿，國防部長顧立雄回應表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪，運作、管制都是由民航局負責。立法院外交國防委員會委員，上午從立院出發，由國民黨立委徐巧芯帶隊，前往松指部考察。

WBC賽事讓台灣民間熱情沸騰，卓榮泰7日包機前往東京，觀賽中華隊對決捷克隊。但卓揆包機一事，被在野黨質疑私用公帑，卓揆也為此事多次與在野黨立委爆發言語交鋒。

國防部長顧立雄說，松山機場是軍民合用的機場，軍方和民航局本來就有協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，民航局也可以使用空軍的機坪；使用軍方的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局負責。