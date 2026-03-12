快訊

柯文哲頭像被寫上「王八、貪汙犯」 民眾黨中市議員參選人凌晨提告

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

卓揆私人包機赴日松指部起降引發爭議 立委前往考察

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
行政院長卓榮泰日前以私人名義包機赴日看棒球經典賽，從空軍松指部起降引爆爭議，立法院外交國防委員會委員，上午從立院出發，前往松指部考察。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰日前以私人名義包機赴日看棒球經典賽，從空軍松指部起降引爆爭議，立法院外交國防委員會委員，上午從立院出發，前往松指部考察。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰日前以私人名義包機赴日看棒球經典賽，從空軍松指部起降引起在野黨不滿，國防部長顧立雄回應表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪，運作、管制都是由民航局負責。立法院外交國防委員會委員，上午從立院出發，由國民黨立委徐巧芯帶隊，前往松指部考察。

WBC賽事讓台灣民間熱情沸騰，卓榮泰7日包機前往東京，觀賽中華隊對決捷克隊。但卓揆包機一事，被在野黨質疑私用公帑，卓揆也為此事多次與在野黨立委爆發言語交鋒。

國防部長顧立雄說，松山機場是軍民合用的機場，軍方和民航局本來就有協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，民航局也可以使用空軍的機坪；使用軍方的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局負責。

行政院長卓榮泰日前以私人名義包機赴日看棒球經典賽，從空軍松指部起降引爆爭議，立法院外交國防委員會委員，上午從立院出發，由國民黨立委徐巧芯帶隊，前往松指部考察。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰日前以私人名義包機赴日看棒球經典賽，從空軍松指部起降引爆爭議，立法院外交國防委員會委員，上午從立院出發，由國民黨立委徐巧芯帶隊，前往松指部考察。記者林俊良／攝影

徐巧芯 顧立雄 松山機場

延伸閱讀

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

顧立雄稱松山機場軍民合用為卓榮泰解套 立院外委會明考察松指部

卓揆包機看球爭議 陳以信：原是總統規格

相關新聞

【重磅快評】薛丁格的貓與卓榮泰的牛皮紙袋

1920年代，丹麥物理學家波耳(Niels Bohr)和德國物理學家海森堡(Werner Heisenberg)針對量子力學，提出了知名的「哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)」。簡單的說，就是在量子力學的世界，微觀粒子處於「疊加態」，也就是存在多種可能；而這樣的狀態，直到觀察的時候才會「攤縮」成一個確定的狀態，而且本質上，這個狀態是隨機的。「哥本哈根詮釋」直到如今，仍是量子物理的主流觀點。

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

行政院長卓榮泰日前搭乘包機赴日看棒球經典賽（WBC），稱「私人行程」引議論。國民黨北市議員游淑慧在臉書批「左右不通、公私不明。」甚至若如綠委所稱外交大突破，也請卓揆大方地向國人說明此行成果，相關費用就應由行政院依法核銷。

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

行政院長卓榮泰稱自費自松指部搭包機赴日看經典賽引發爭議，被傳聞居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平；他質疑，質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷也說，卓院長由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼不妥？值得吵鬧不休。

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

行政院長卓榮泰宣稱「自費包機」，從空軍松山指揮部飛往東京觀看世界棒球經典賽，至今餘波蕩漾。在野黨繼續追根究柢，立法院外交及國防委員會今天將由國民黨立委徐巧芯帶隊考察松指部，將聽取松指部任務簡報、說明專機出境情形，及勘察軍民合用機場大坪。

王鴻薇發函追卓榮泰看球包機誰埋單？民航局回覆了

行政院長卓榮泰日前搭包機赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），由於卓揆稱行程為自費，引發各界討論。國民黨立委王鴻薇日前出手發函詢問華航、行政院等，民航局公文回覆指，「統計資料由軍方提供」。

顧立雄稱松山機場軍民合用為卓榮泰解套 立院外委會明考察松指部

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京觀賽WBC，引發在野黨質疑公器私用。據了解，立法院外交及國防委員會明將排定考察行程，地點即為松指部。外委會召委馬文君透露，明天由國民黨立委徐巧芯帶隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。