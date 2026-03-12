快訊

【重磅快評】薛丁格的貓與卓榮泰的牛皮紙袋

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰（圖）稱示赴東京觀看世界棒球經典賽的所有單據都在牛皮紙袋內，但他並未公開單據，只在座位上一度抽出文件自己觀看。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（圖）稱示赴東京觀看世界棒球經典賽的所有單據都在牛皮紙袋內，但他並未公開單據，只在座位上一度抽出文件自己觀看。記者胡經周／攝影

1920年代，丹麥物理學家波耳(Niels Bohr)和德國物理學家海森堡(Werner Heisenberg)針對量子力學，提出了知名的「哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)」。簡單的說，就是在量子力學的世界，微觀粒子處於「疊加態」，也就是存在多種可能；而這樣的狀態，直到觀察的時候才會「攤縮」成一個確定的狀態，而且本質上，這個狀態是隨機的。「哥本哈根詮釋」直到如今，仍是量子物理的主流觀點。

不過並不是所有科學家都認同這個觀點。德國物理學家薛丁格(Erwin Schrödinger)對此就提出了一個思想實驗。他假想在一個封閉的箱子裡放一隻，和一瓶毒藥，貓有可能觸發毒藥而死，也可能沒有觸發毒藥而活下來。如果哥本哈根詮釋成立，那麼在打開箱子觀察前，箱子裡的貓既不是死的，也不是活的，而是「既死且活」的狀態。而這個結果，會直到打開箱子觀察的那一刻才確定。他以此證明哥本哈根詮釋的侷限性，這也就是後來被廣為傳頌的「薛丁格的貓」。

量子力學的世界，連愛因斯坦都抱著敬畏的態度，一般人當然就更難理解了。什麼哥本哈根詮釋，什麼薛丁格的貓，大概也只有極少數的人掌握其理論全貌。不過，我們的行政院長卓榮泰，最近倒是用自己的方式，很好的詮釋了什麼叫「薛丁格的貓」。

在被問到「私人自費」到東京大巨蛋看棒球，包機費用到底是誰出的，卓榮泰秀出手中的牛皮紙袋，說所有他自費的單據都在牛皮紙袋裡。不過立委等了半天，卓榮泰只是把牛皮紙袋捏在手裡揮舞，始終沒有打開紙袋。於是紙袋裡到底裝了什麼，也就無從得知了。

於是這就成了一個現實的「薛丁格的貓」：牛皮紙袋裡，可能是可以證明卓榮泰清白的證據，也可能啥都沒有或無法證明他「自費」的廢紙。在他打開紙袋前，客觀上卓榮泰就是處於「既清白又不清白」的疊加狀態。他是否真的是自費包機，必須等到他打開牛皮紙袋，讓大家觀察到結果的那一刻才能確定。「卓榮泰的牛皮紙袋」，和「薛丁格的貓」，可說相互輝映。

至於為何堅持不打開牛皮紙袋，讓自己處於「清白與不清白的疊加態」，大概只有卓榮泰自己清楚了。畢竟完整的牛皮紙袋，才不會變成被吹破的牛皮紙袋。

德國 卓榮泰

