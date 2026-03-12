卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

行政院長卓榮泰日前搭乘包機赴日看棒球經典賽（WBC），稱「私人行程」引議論。國民黨北市議員游淑慧在臉書批「左右不通、公私不明。」甚至若如綠委所稱外交大突破，也請卓揆大方地向國人說明此行成果，相關費用就應由行政院依法核銷。

游淑慧說， 院長的特別費與公關費，足以支應，藍綠執政都一樣。假如是私人行程，軍民合用的松山機場雖然跑道共用，但私人商務包機通常不會停在軍方停機坪。第一，一般商務包機停放於民航機坪；第二，通關也不是使用軍方的松指部，而是經由台北商務航空中心（TBAC）辦理通關（黃仁勳專機也是使用這個喔）。

游淑慧說，民航機雖然並非完全不能使用軍方機坪，但通常需要特別申請，且多半出現在政府包機、外交任務或特殊維安需求等情況。若是私人商務包機，都可以申請使用軍方停機坪，那就請國防部把相關協定與規定公開說明，以後民間也可以比照辦理。換言之，民航機使用軍方機坪通常屬於公務或特殊任務的例外情形。

另外，游也提到，立委王義川這兩天在節目上一直說松指部通關區很簡陋。「拜託，那本來就不是設計給一般私人旅客使用的，而是軍方與特定公務用途的設施，那是要多豪華？」甚至王義川的說法，反而證實「卓揆確實使用軍方松指部通關登機？」軍方設施難道像 7-11 一樣，24 小時為大官敞開？第二，如果卓揆真的是公務行程，甚至是民進黨喜稱的：外交大突破。那更不需要「私器公用」。

游淑慧問卓揆，現在人都回到台灣了，也不會有什麼對岸阻撓行程的問題，請院長大方向國人說明此行的外交成果，大家也可以幫他拉布條慶賀。既然是公務外交成果，相關費用就應該由行政院依法核銷。院長的特別費與公關費，足以支應，藍綠執政都一樣。

「公務行程本來就不需要官員自掏腰包，國家也不需要占官員便宜。」游說，否則照這邏輯，沒錢的人是不是都不能當政務官？但若為私人看球行程也不要隨便冠上外交行程，「任意使用公務資源，甚至動到軍事設施，在成熟社會與法治國家裡，公私分明，不是一件困難的事情，為什麼一遇綠，就混亂？