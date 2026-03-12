快訊

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
行政院長卓榮泰日前赴院會備答詢。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰日前赴院會備答詢。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰日前搭乘包機赴日看棒球經典賽（WBC），稱「私人行程」引議論。國民黨北市議員游淑慧在臉書批「左右不通、公私不明。」甚至若如綠委所稱外交大突破，也請卓揆大方地向國人說明此行成果，相關費用就應由行政院依法核銷。

游淑慧說， 院長的特別費與公關費，足以支應，藍綠執政都一樣。假如是私人行程，軍民合用的松山機場雖然跑道共用，但私人商務包機通常不會停在軍方停機坪。第一，一般商務包機停放於民航機坪；第二，通關也不是使用軍方的松指部，而是經由台北商務航空中心（TBAC）辦理通關（黃仁勳專機也是使用這個喔）。

游淑慧說，民航機雖然並非完全不能使用軍方機坪，但通常需要特別申請，且多半出現在政府包機、外交任務或特殊維安需求等情況。若是私人商務包機，都可以申請使用軍方停機坪，那就請國防部把相關協定與規定公開說明，以後民間也可以比照辦理。換言之，民航機使用軍方機坪通常屬於公務或特殊任務的例外情形。

另外，游也提到，立委王義川這兩天在節目上一直說松指部通關區很簡陋。「拜託，那本來就不是設計給一般私人旅客使用的，而是軍方與特定公務用途的設施，那是要多豪華？」甚至王義川的說法，反而證實「卓揆確實使用軍方松指部通關登機？」軍方設施難道像 7-11 一樣，24 小時為大官敞開？第二，如果卓揆真的是公務行程，甚至是民進黨喜稱的：外交大突破。那更不需要「私器公用」。

游淑慧問卓揆，現在人都回到台灣了，也不會有什麼對岸阻撓行程的問題，請院長大方向國人說明此行的外交成果，大家也可以幫他拉布條慶賀。既然是公務外交成果，相關費用就應該由行政院依法核銷。院長的特別費與公關費，足以支應，藍綠執政都一樣。

「公務行程本來就不需要官員自掏腰包，國家也不需要占官員便宜。」游說，否則照這邏輯，沒錢的人是不是都不能當政務官？但若為私人看球行程也不要隨便冠上外交行程，「任意使用公務資源，甚至動到軍事設施，在成熟社會與法治國家裡，公私分明，不是一件困難的事情，為什麼一遇綠，就混亂？

黃仁勳 私人行程 王義川

相關新聞

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

行政院長卓榮泰稱自費自松指部搭包機赴日看經典賽引發爭議，被傳聞居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平；他質疑，質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷也說，卓院長由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼不妥？值得吵鬧不休。

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

行政院長卓榮泰宣稱「自費包機」，從空軍松山指揮部飛往東京觀看世界棒球經典賽，至今餘波蕩漾。在野黨繼續追根究柢，立法院外交及國防委員會今天將由國民黨立委徐巧芯帶隊考察松指部，將聽取松指部任務簡報、說明專機出境情形，及勘察軍民合用機場大坪。

王鴻薇發函追卓榮泰看球包機誰埋單？民航局回覆了

行政院長卓榮泰日前搭包機赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），由於卓揆稱行程為自費，引發各界討論。國民黨立委王鴻薇日前出手發函詢問華航、行政院等，民航局公文回覆指，「統計資料由軍方提供」。

顧立雄稱松山機場軍民合用為卓榮泰解套 立院外委會明考察松指部

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京觀賽WBC，引發在野黨質疑公器私用。據了解，立法院外交及國防委員會明將排定考察行程，地點即為松指部。外委會召委馬文君透露，明天由國民黨立委徐巧芯帶隊。

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事爭議延燒，國民黨立委王鴻薇昨在立法院會質詢時，質疑卓揆私人包機為何能使用軍用機場起降。民進黨新聞部副主任黃子一引述2015年前總統馬英九「私人行程」赴新加坡追悼星國已故總理李光耀新聞報導反質疑，馬英九的「私人」行程，為什麼可以由國防部、外交部、國安會出錢？

