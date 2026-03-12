快訊

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中華隊賽事爭議延燒。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中華隊賽事爭議延燒。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰稱自費松指部搭包機赴日看經典賽引發爭議，被傳聞居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平；他質疑，質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷也說，卓院長由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼不妥？值得吵鬧不休。

謝長廷在臉書貼文表示，卓榮泰院長這幾天一直被追問去日本為WBC的台灣隊加油，是自費還是公費？雖然院長已經明確回答是自費，但立法院內外的在野黨民代仍然逼問，要求提出付款收據，糾纒不休。

謝長廷說，他常常收看日本國會的質詢，他們也會有類似議題，例如過去曾有首相招待社會賢達參加賞櫻活動，被質疑是使用公費，招待後援會的人；最近首相贈送當選人祝賀的紀念品，也被質疑使用什麼錢，公費、私費還是黨補助款。

謝長廷說，在首相回答是自費，沒有使用公費或黨的交付金後，質問者不會質疑說是說謊，糾纏不休，而是會根據首相的答覆，追問是否妥當或違法，但他們會調查，而且通常在質詢前就調查，手上有資料才質詢，臨時狀況偶爾也有事後調查，如果查出的資料證明官員是說謊，那麼一定掀起政治風暴，追究責任。

謝長廷說，所以他沒有見過日本的國會質詢有信口開河，就指責首相說謊或貪瀆的事，這種拿不出證據又近乎人格羞辱的指責，當然會造成情緒化的爭執，降低問政品質。

謝長廷說，其實是否說謊並不難查證，以台灣為例，理論上，每十個人至少有接近五個是投票給在野黨的人，幾乎是遍佈各行各業，航空公司的職員、會計、情治人員、軍方都可能有支持在野黨的人，如果卓院長使用公費卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，稍一打聽就知道，卓院長如公開撤謊還能繼續做下去嗎？

謝長廷說，所以他懷疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓院長私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。至於扯上什麼由松指部出去是特權云云，更是令人苦笑。

謝長廷說，首先，這是卓院長自己要求走松指部的嗎？先要確定。總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，因為保護他們生命身體的安全，才能維持政務正常運作，符合國家利益，即使私人去買菜、打高爾夫球也是要有安全人員保護，這是舉世皆然的制度設計。

謝長廷說，這次軍方判斷由松指部出入，減少曝光時間，符合最安全也最保密的要求，選擇讓卓院長由松指部進出，方便執行安全保護任務，非常合理：不知這樣做違反哪條法律？哪條命令？又有什麼不妥？值得吵鬧不休。

經典賽 自費 松指部

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

卓揆包機看球爭議 陳以信：原是總統規格

松山機場vs.松指部分不清？卓榮泰自費包機赴日惹議 網剖析3點不尋常

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

相關新聞

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

行政院長卓榮泰日前搭乘包機赴日看棒球經典賽（WBC），稱「私人行程」引議論。國民黨北市議員游淑慧在臉書批「左右不通、公私不明。」甚至若如綠委所稱外交大突破，也請卓揆大方地向國人說明此行成果，相關費用就應由行政院依法核銷。

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

行政院長卓榮泰稱自費自松指部搭包機赴日看經典賽引發爭議，被傳聞居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平；他質疑，質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷也說，卓院長由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼不妥？值得吵鬧不休。

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

行政院長卓榮泰宣稱「自費包機」，從空軍松山指揮部飛往東京觀看世界棒球經典賽，至今餘波蕩漾。在野黨繼續追根究柢，立法院外交及國防委員會今天將由國民黨立委徐巧芯帶隊考察松指部，將聽取松指部任務簡報、說明專機出境情形，及勘察軍民合用機場大坪。

王鴻薇發函追卓榮泰看球包機誰埋單？民航局回覆了

行政院長卓榮泰日前搭包機赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），由於卓揆稱行程為自費，引發各界討論。國民黨立委王鴻薇日前出手發函詢問華航、行政院等，民航局公文回覆指，「統計資料由軍方提供」。

顧立雄稱松山機場軍民合用為卓榮泰解套 立院外委會明考察松指部

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京觀賽WBC，引發在野黨質疑公器私用。據了解，立法院外交及國防委員會明將排定考察行程，地點即為松指部。外委會召委馬文君透露，明天由國民黨立委徐巧芯帶隊。

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事爭議延燒，國民黨立委王鴻薇昨在立法院會質詢時，質疑卓揆私人包機為何能使用軍用機場起降。民進黨新聞部副主任黃子一引述2015年前總統馬英九「私人行程」赴新加坡追悼星國已故總理李光耀新聞報導反質疑，馬英九的「私人」行程，為什麼可以由國防部、外交部、國安會出錢？

