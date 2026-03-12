聽新聞
卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

聯合報／ 記者屈彥辰唐筱恬張策／連線報導

行政院長卓榮泰宣稱「自費包機」，從空軍松山指揮部飛往東京觀看世界棒球經典賽，至今餘波蕩漾。在野黨繼續追根究柢，立法院外交及國防委員會今天將由國民黨立委徐巧芯帶隊考察松指部，將聽取松指部任務簡報、說明專機出境情形，及勘察軍民合用機場大坪。

卓榮泰前天在立法院備詢時向藍綠立委出示牛皮紙袋，聲稱「自費收據都在裡面」，一塊錢都沒有報公費，但他也稱「私人的支出不需要向大家提出」，外界仍不清楚卓榮泰的自費內容。新北市長侯友宜昨說，相關爭議要對外說清楚、讓人民了解，這才是最重要的事情。前立委沈富雄質疑，「牛皮紙袋裡頭真的有東西嗎？有沒有可能跟諸葛亮的空城計一樣，這是一個空袋計？」

國民黨立委王鴻薇日前發函華航、行政院、空軍松指部等單位，詢問專機費用多少、是否已付款？

民航局昨天回覆王鴻薇辦公室指出，「本次專機使用軍機坪是經軍方同意使用軍機坪；至於類似本案使用軍機坪提供專機停放，因屬於軍方權責，統計資料由軍方提供」。王鴻薇表示，她將持續追查。

國防部長顧立雄前天解釋，松山機場是軍民合用的機場，軍方和民航局本來就有協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，民航局也可以使用空軍的機坪。顧立雄說法引發許多專業人士質疑，立法院外委會昨選出新召委，即排定今天考察松指部。

外委會召委馬文君表示，顧立雄說是軍民合用，但「合用」並非指所有的停機坪、跑道都共用，不然就亂了，「到現場看一下，讓大家較清楚，不要造成誤導」。

松山機場 沈富雄 松指部

