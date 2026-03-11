顧立雄稱松山機場軍民合用為卓榮泰解套 立院外委會明考察松指部

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京觀賽WBC，引發在野黨質疑公器私用。據了解，立法院外交及國防委員會明將排定考察行程，地點即為松指部。外委會召委馬文君透露，明天由國民黨立委徐巧芯帶隊。

WBC賽事讓台灣民間熱情沸騰，卓榮泰7日包機前往東京，觀賽WBC中華隊對決捷克隊。但卓揆包機一事，被在野黨質疑私用公帑，卓揆也為此事多次與在野黨立委爆發言語交鋒。

國防部長顧立雄說，松山機場是軍民合用的機場，軍方和民航局本來就有協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，民航局也可以使用空軍的機坪；使用軍方的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局負責。

立法院外委會今甫選出本會期新任召委，即傳出外委會出招，排定明日考察松指部。馬文君也證明此事。

馬文君說，今天才剛決定，大概是去看一下。顧立雄說是「軍民合用」，可是所謂的「合用」，並不是所有的停機坪、跑道（都共用），不然就亂了。 所以可能到現場看一下，讓大家比較清楚，不要造成誤導。所謂的共用，跑道應該是分開的，主要是想釐清些狀況。

馬文君說，明天由徐巧芯帶隊。至於馬本人是否與會，馬說，明天要看時間，有很多委員過去。