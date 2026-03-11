「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事爭議延燒，國民黨立委王鴻薇昨在立法院會質詢時，質疑卓揆私人包機為何能使用軍用機場起降。民進黨新聞部副主任黃子一引述2015年前總統馬英九「私人行程」赴新加坡追悼星國已故總理李光耀新聞報導反質疑，馬英九的「私人」行程，為什麼可以由國防部、外交部、國安會出錢？

針對王鴻薇質疑卓榮泰私人包機為何能使用軍用機場起降，以及要求卓揆公開費用單據，並與卓揆爆發激烈口角。黃子一在臉書表示，「來回顧一下新聞。王鴻微一大早就在立院怒吼，私人包機怎麼可以在松指部起降，行政院長怎麼可以自己出錢！」

黃子一指出，第一則新聞：2016年5月5日。「前行政院長郝柏村、毛治國、前國家安全會議秘書長蘇起、胡為真、前外交部長程建人等歷任國安及行政首長，今天搭機前往訪視太平島。郝柏村、胡為真等人凌晨不到6時前往松指部報到，由於松指部未開放媒體採訪，媒體只能在大門拍攝車隊進出。步行進入松指部的程建人被問到此行會不會很累時說，沒問題。郝柏村等人上午6時於松指部集合，先搭FK-50行政專機前往屏東機場，7時10分抵屏東機場休息後，7時30分再搭C-130運輸機飛往太平島。」

黃子一表示，第二則新聞：2015年3月24日。「馬英九私人行程飛新加坡悼李光耀 動員三軍護衛監控。馬總統此行以私人親友身分，前往星國參加家祭，就怕消息走漏、中國阻止，全程保密，尤其是3月19日李光耀傳出病危，總統府就成立緊急應變小組，研擬前往星國行程，並要求駐外館全程掌握李光耀病情，3月23日李光耀病逝，外交單位全面動員，火速安排馬總統前往，直到深夜敲定由華航加開班機，總統親自前往新加坡參加家祭。」

黃子一表示，「回答王鴻薇」：一、為什麼私人行程可以去松指部搭機？為什麼一群民間人士可以搭國家的C-130運輸機前往太平島？二、馬英九的「私人」行程，為什麼可以由國防部、外交部、國安會出錢？