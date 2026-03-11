卓揆包機看球爭議 陳以信：原是總統規格

總統或行政院長沒有「私人行程」！針對行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機，由松指部出發赴日觀看經典賽，曾任總統府發言人的前立委陳以信表示，整件事較像是失敗的「元首外交」安排，當初應是賴清德總統希望複製其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式赴日觀球，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，以致成為卓榮泰「前言不對後語」的一場烏龍外交。

馬也曾「私人包機」？

卓榮泰7日自費搭乘私人包機，由空軍松山基地指揮部（松指部）專機停機坪飛往日本東京，低調觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊與捷克隊的比賽。行程曝光後，王鴻薇在10日在立法院會質詢時，質疑卓榮泰私人包機為何能使用軍用機場起降？她同時要求卓揆公開費用單據，並與卓揆爆發激烈口角。

民進黨新聞部副主任黃子一則引述2015年前總統馬英九飛新加坡悼念前領導人李光耀，還有前行政院長郝柏村、毛治國等人訪視太平島為例，質疑為什麼私人行程可以去松指部搭機？為什麼一群民間人士可以搭國家的C-130運輸機前往太平島？馬英九的「私人」行程，為什麼可以由國防部、外交部、國安會出錢？

總統規格的行程

但曾任總統府發言人的前國民黨立委陳以信發文反擊說，馬前總統赴新加坡弔唁李光耀，當時他任總統府發言人，雖然對新加坡來說馬總統是私人弔唁，並非以官方身分代表國家弔唁，「這是新加坡的外交認定，因為兩國沒有正式邦交，」然而對我們而言，馬總統的身分就是國家元首。

他說，「而元首沒有休假的時候，」也沒有請假的時候。維安勤務更沒有解除的時候，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程。另外，郝柏村、毛治國去太平島，也是他在總統府時協助安排的，當時是因應菲律賓提出南海仲裁，傷害我國太平島主權與經濟海域權益，他個人就前往三次。

硬說私人行程

卓榮泰7日赴東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，替中華隊加油，在野質疑公器私用。陳以信說，賴總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，旋風訪問日本，所以才安排華航包機，且要從松山指揮部起飛，這都是總統出訪的標準配備，但可能最後日本政府不贊成，賴總統才打了退堂鼓，改由卓榮泰前往。

陳以信表示，當行政院長以私人身分到日本度假、看球，卻使用空軍松山指揮部的基地以及華航包機，動用政府資源以及人員陪同，外界當然要質疑，這到底是公家還是私人埋單？反而讓卓榮泰陷入公器私用、公私不分的尷尬處境。

