松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

日前行政院長卓榮泰搭乘華航飛機前往東京觀看世界棒球經典賽，引發「私人包機」能否在空軍基地出境的質疑。昨日國防部長顧立雄於立法院質詢時表示，松山機場為軍民合用機場，軍、民用機坪之間可以相互「調度」，此說法在航空界引發討論。不過熟悉機場運作的航空界人士指出，松山機場軍、民使用的相關規範早已明訂於民航局所發布的電子式飛航服務指南（即eAIP），包括滑行道與機坪用途，甚至出入境均有清楚劃分，並非如外界想像可以任意調配組合使用。

松山機場雖為軍民合用機場，但在滑行道與停機坪使用上仍有明確的制度界線。根據松山機場eAIP所載，松山機場從連接跑道的E滑行道分岔，連接松指部軍用第一停機坪的A、B、D滑行道，在「AD 2.8」章節中即明確標示，僅供軍機進出軍方停機坪使用，並非一般民航機可自由使用的滑行路線。

但航空界人士表示，在實務運作上，軍機在有必要時確實可以經由航空站協調，進入民用機坪停放，不過民航機在正常情況下，因為空軍基地範圍屬管制設施並不會進入軍用機坪，背後也涉及航圖資訊、地面導引以及機場制度設計等多項因素。

首先，在飛行作業層面，飛行員地面滑行必須依據航圖操作。然而軍用機坪並未在民航使用的AIP航圖中標示機坪編號，在航管通話中就無法給予飛行員明確的滑行指示。若民航機需要進入軍用區域，通常必須由空軍派出「Follow Me」車輛進行地面引導，或透過地勤拖車牽引方式移動。此外，飛機停放位置涉及航機出發前的飛航電腦(IRS)導航座標校準，eAIP航圖中已標示1號至90號民用機坪的座標資訊，但軍用機坪相關座標資料則僅掌握於軍方系統並未公開。

其次，在制度面上，機場設施的使用亦涉及費用與管理機制。若軍機使用民航機坪，航空站可依規定收取停機與地面服務費用。例如2020年12月18日空勤總隊高雄小港機場駐地棚場啟用典禮，媒體所搭乘的空軍C-130專機並未降落軍用的岡山基地，而是直接降落並停放於純民用的小港機場，衍伸的相關費用則是由內政部負擔。

相對而言，民航機若要停放軍用機坪，通常僅限於公務徵（租）用或緊急任務情況。原因在於軍方並未建立對民用航空器收費的制度設計。例如在緊急疏運任務中，依「國軍支援交通部緊急疏運收費標準」所收取的每人新台幣1000元費用，實際上是由交通部向旅客收取並繳交國庫，而非由軍方收費。目前民航機停放軍用機坪也尚未建立收費制度。

此外，在出入境作業方面亦有明確規定。一般國際線旅客，包括旅遊包機，均須在松山機場國際線航廈的CIQ（海關、證照查驗及檢疫）設施辦理出境。至於國際線商務專機與私人航空器，依松山機場飛航指南「AD 2.3」第12條第2項備註，其飛航組員與乘客須由機場商務中心辦理通關作業，而非透過軍方單位。因此行政院長卓榮泰所搭乘的航班形式，應是「行政專機」，而非一般民眾所能搭乘的「私人旅遊包機」。

熟悉機場運作的人士指出，松山機場的軍民合用制度本就建立在明確的航圖與行政規範之上，相關規定長年公開於飛航指南之中。若忽略實際運作機制而僅以政治語言簡化討論，不僅容易造成外界誤解，也可能混淆航空專業與機場管理制度。