卓榮泰包機赴日看球惹議 趙少康：偷偷摸摸外交突破了什麼？

趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票時受訪，卓榮泰日前赴日看球爭議，趙少康說，從1972年台日斷交後，第一次有行政院長到日本，不管是以什麼方式，民進黨也算是一個突破，但外交還是要開大門、走大路，偷偷摸摸的突破了什麼？

趙少康表示，他也相信日本國會議會很認真用力在安排，但卓榮泰去看台捷大戰，捷克是很弱的一隊，很多業餘的選手，照理說要看台日才對，台日、台韓才是硬仗，他不去台捷大戰台灣也會贏。

趙少康指出，台捷打完就是日韓大戰，日韓大戰傳統上日本首相會去開球，這次高市本來要去開球，後來為什麼不開了，高市講是伊朗戰爭，伊朗戰爭會影響開球嗎？也許是真的，要因應石油短缺等。「但有沒有可能高市知道卓榮泰要留下來，高市不去了。」她怕影響日本和中國的關係，因為上次講「台灣有事日本有事」已經引起中日很緊張。

趙少康表示，如果卓榮泰繼續留下來，趁著換場候跟高市見個面、打個招呼，或在球場邊寒暄一下，卓榮泰當然希望這樣，但對於高市來講可能又擔心引起一些紛爭，但這他的猜測。這本來也不是壞事，卓榮泰能去是好事，好事就大大方方幹嘛要說私人行程？有可能是日本要求的，這怎麼會是私人行程？要去就是大大方方去開大門走大路，這才叫外交突破。

趙少康說，行政院長哪有什麼私生活，進廚房就不要怕熱，本來是好事，俞扯愈不能多釋，他這是作繭自縛，什麼單據不能給你看，愈搞愈糟糕。