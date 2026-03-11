快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票。記者游明煌／攝影
趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票。記者游明煌／攝影

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。中廣前董事長趙少康今天說，不管是以什麼方式，民進黨也算是一個突破，但外交還是要開大門、走大路，偷偷摸摸的突破了什麼？

趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票時受訪，卓榮泰日前赴日看球爭議，趙少康說，從1972年台日斷交後，第一次有行政院長到日本，不管是以什麼方式，民進黨也算是一個突破，但外交還是要開大門、走大路，偷偷摸摸的突破了什麼？

趙少康表示，他也相信日本國會議會很認真用力在安排，但卓榮泰去看台捷大戰，捷克是很弱的一隊，很多業餘的選手，照理說要看台日才對，台日、台韓才是硬仗，他不去台捷大戰台灣也會贏。

趙少康指出，台捷打完就是日韓大戰，日韓大戰傳統上日本首相會去開球，這次高市本來要去開球，後來為什麼不開了，高市講是伊朗戰爭，伊朗戰爭會影響開球嗎？也許是真的，要因應石油短缺等。「但有沒有可能高市知道卓榮泰要留下來，高市不去了。」她怕影響日本和中國的關係，因為上次講「台灣有事日本有事」已經引起中日很緊張。

趙少康表示，如果卓榮泰繼續留下來，趁著換場候跟高市見個面、打個招呼，或在球場邊寒暄一下，卓榮泰當然希望這樣，但對於高市來講可能又擔心引起一些紛爭，但這他的猜測。這本來也不是壞事，卓榮泰能去是好事，好事就大大方方幹嘛要說私人行程？有可能是日本要求的，這怎麼會是私人行程？要去就是大大方方去開大門走大路，這才叫外交突破。

趙少康說，行政院長哪有什麼私生活，進廚房就不要怕熱，本來是好事，俞扯愈不能多釋，他這是作繭自縛，什麼單據不能給你看，愈搞愈糟糕。

開酸卻翻車！486先生自曝「松指部搭機赴日」打臉特權論 網揪疑點：能拍照？

知名電商「486先生」陳延昶在臉書針對「卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽」爭議發文。在貼文點名立委王鴻薇吐槽，「我也是從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」並附上自己與飛機合影的照片，表示自己剛從日本返台，過去也曾從松山指揮部一帶搭乘私人飛機赴日，質疑外界對相關行程的討論過於誇張。

卓榮泰包機赴日看球惹議 趙少康：偷偷摸摸外交突破了什麼？

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。中廣前董事長趙少康今天說，不管是以什麼方式，民進黨也算是一個突破，但外交還是要開大門、走大路，偷偷摸摸的突破了什麼？

卓榮泰「低調」赴日卻勞師動眾 甩不掉「特權」標章

行政院長卓榮泰包機前往日本東京看世界棒球經典賽 ，是不是動用公帑，引發熱議，但更耐人尋味的是，卓強調此行希望降低曝光、避免節外生枝，卻未使用黃仁勳或外國官員訪台時，同樣低調的商務航空中心通關服務，包機從松指部起飛涉及軍民機場運作的安排，反而更勞師動眾。若從航空制度與操作層面來看，這趟原本標榜「純私人」的行程，只能說其「特權」標章還是貼得很牢。

卓榮泰包機赴日看WBC掀議 侯友宜：對外說清楚最重要

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。新北市長侯友宜今在市政會議後表示，相關事情只要對外說清楚、讓人民了解，「這才是最重要的事情」。

【總編開箱】卓榮泰的牛皮紙袋 藏了什麼「私人」證據？

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）奮戰，獲得國人加油肯定，行政院長卓榮泰親自赴日觀賽，卻引發正反評價。對於在野黨緊咬私人包機費用，卓榮泰昨天在立法院秀出「不公開的牛皮紙袋」，反嗆藍委「若我拿出證據怎麼辦？」「私人的費用為什麼要向立委提供證據？」國會殿堂宛如吵鬧的菜市場，國人至今仍不知道卓榮泰的牛皮紙袋，究竟裝了什麼「私人」證據？

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

行政院長卓榮泰從空軍松指部搭乘華航專機赴日觀賞世界棒球經典賽，一句「自費私人行程」，讓朝野吵了三天。卓揆昨赴立院備詢，看似有備而來，主動叫戰國民黨立委，再秀出「裝有報帳單據的牛皮紙袋」，追問對手：「如果裡面是真的，委員要不要負責？」但卓揆若是坦蕩自費，何不直接公布單據，別再遮遮掩掩。

