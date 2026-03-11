快訊

松山機場vs.松指部分不清？卓榮泰自費包機赴日惹議 網剖析3點不尋常

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長卓榮泰日前赴院會備答詢。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰日前赴院會備答詢。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰包機赴日本看球賽一事持續引發爭議，一名網友在Threads發文，表示由於不少討論混淆松山機場與松山指揮部（松指部），因此整理出10大重點剖析兩者使用差異。並指出，卓榮泰搭乘的應是商務包機，依照松山機場相關規定，通常應停放在商務包機停機坪，且可以確定並非軍機或行政專機。

行政院長卓榮泰對於包機赴日本看球賽一事，強調此行為完全自費的私人行程，所有費用皆有單據。並說明之所以選擇自費，是因立法院尚未通過行政院預算，且去年預算遭大幅刪減，若使用公費恐再度引發質疑。直呼「自費為國家隊加油錯了嗎？」並稱自己從一開始就不希望讓外界認為動用公帑。

「銅板旅行社」在Threads發文提到，依自己掌握的資訊，國防部僅接獲院長車隊將從松指部離開的通知，但未看到相關飛行申請程序；至於卓榮泰如何通過海關，外界目前並不清楚，若屬私人行程卻從松指部進出並完成通關程序，是否符合一般規範，仍有討論空間。

貼文也分析松山機場與松指部的場地配置，松山機場跑道與滑行道確實與松指部共用，但松指部停機坪主要提供軍機使用，一般情況下並不會停放其他班機。他並引用飛航追蹤網站資料表示，當天卓榮泰搭乘的飛機疑似是從松指部停機坪滑出，因此才引發外界關注。

此外銅板旅行社也提出個人推測，認為行政院長並非正副總統，無法搭乘行政專機737-800，而其他機型可能無法直飛東京，因此才改採包機方式。他也提到，過去確實曾有專機降落松指部的案例，例如美國前眾議院議長裴洛西訪台期間。

貼文曝光後也引發網友留言討論，有人表示「太多人把松山機場和松指部混為一談」、「確實有不少不依常規的地方才會引發質疑」，也有人指出中央部會首長出訪通常會從民用機場出境，並透過公務門通關。

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

日前行政院長卓榮泰搭乘華航飛機前往東京觀看世界棒球經典賽，引發「私人包機」能否在空軍基地出境的質疑。昨日國防部長顧立雄於立法院質詢時表示，松山機場為軍民合用機場，軍、民用機坪之間可以相互「調度」，此說法在航空界引發討論。不過熟悉機場運作的航空界人士指出，松山機場軍、民使用的相關規範早已明訂於民航局所發布的電子式飛航服務指南（即eAIP），包括滑行道與機坪用途，甚至出入境均有清楚劃分，並非如外界想像可以任意調配組合使用。

開酸卻翻車！486先生自曝「松指部搭機赴日」打臉特權論 網揪疑點：能拍照？

知名電商「486先生」陳延昶在臉書針對「卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽」爭議發文。在貼文點名立委王鴻薇吐槽，「我也是從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」並附上自己與飛機合影的照片，表示自己剛從日本返台，過去也曾從松山指揮部一帶搭乘私人飛機赴日，質疑外界對相關行程的討論過於誇張。

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事爭議延燒，國民黨立委王鴻薇昨在立法院會質詢時，質疑卓揆私人包機為何能使用軍用機場起降。民進黨新聞部副主任黃子一引述2015年前總統馬英九「私人行程」赴新加坡追悼星國已故總理李光耀新聞報導反質疑，馬英九的「私人」行程，為什麼可以由國防部、外交部、國安會出錢？

卓揆包機看球爭議 陳以信：原是總統規格

總統或行政院長沒有「私人行程」！針對行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機，由松指部出發赴日觀看經典賽，曾任總統府發言人的前立委陳以信表示，整件事較像是失敗的「元首外交」安排，當初應是賴清德總統希望複製其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式赴日觀球，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，以致成為卓榮泰「前言不對後語」的一場烏龍外交。

卓榮泰包機赴日看球惹議 趙少康：偷偷摸摸外交突破了什麼？

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。中廣前董事長趙少康今天說，不管是以什麼方式，民進黨也算是一個突破，但外交還是要開大門、走大路，偷偷摸摸的突破了什麼？

