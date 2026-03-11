松山機場vs.松指部分不清？卓榮泰自費包機赴日惹議 網剖析3點不尋常

行政院長卓榮泰包機赴日本看球賽一事持續引發爭議，一名網友在Threads發文，表示由於不少討論混淆松山機場與松山指揮部（松指部），因此整理出10大重點剖析兩者使用差異。並指出，卓榮泰搭乘的應是商務包機，依照松山機場相關規定，通常應停放在商務包機停機坪，且可以確定並非軍機或行政專機。

行政院長卓榮泰對於包機赴日本看球賽一事，強調此行為完全自費的私人行程，所有費用皆有單據。並說明之所以選擇自費，是因立法院尚未通過行政院預算，且去年預算遭大幅刪減，若使用公費恐再度引發質疑。直呼「自費為國家隊加油錯了嗎？」並稱自己從一開始就不希望讓外界認為動用公帑。

「銅板旅行社」在Threads發文提到，依自己掌握的資訊，國防部僅接獲院長車隊將從松指部離開的通知，但未看到相關飛行申請程序；至於卓榮泰如何通過海關，外界目前並不清楚，若屬私人行程卻從松指部進出並完成通關程序，是否符合一般規範，仍有討論空間。

貼文也分析松山機場與松指部的場地配置，松山機場跑道與滑行道確實與松指部共用，但松指部停機坪主要提供軍機使用，一般情況下並不會停放其他班機。他並引用飛航追蹤網站資料表示，當天卓榮泰搭乘的飛機疑似是從松指部停機坪滑出，因此才引發外界關注。

此外銅板旅行社也提出個人推測，認為行政院長並非正副總統，無法搭乘行政專機737-800，而其他機型可能無法直飛東京，因此才改採包機方式。他也提到，過去確實曾有專機降落松指部的案例，例如美國前眾議院議長裴洛西訪台期間。

貼文曝光後也引發網友留言討論，有人表示「太多人把松山機場和松指部混為一談」、「確實有不少不依常規的地方才會引發質疑」，也有人指出中央部會首長出訪通常會從民用機場出境，並透過公務門通關。