卓榮泰包機赴日看WBC掀議 侯友宜：對外說清楚最重要

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。新北市長侯友宜今在市政會議後表示，相關事情只要對外說清楚、讓人民了解，「這才是最重要的事情」。

卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀看WBC台灣對捷克賽事替台灣隊加油，行程曝光後引發爭議。國民黨立委王鴻薇質疑卓榮泰是否動用公費或涉及貪瀆，要求公開費用來源；卓榮泰則強調此行為私人行程，機票、交通與門票等費用皆為自費。

此外，有民進黨立委認為卓榮泰赴日觀賽具有象徵意義，因這是1972年台日斷交後，少見的台灣閣揆踏上日本國土的公開行程，也被部分輿論視為台日關係的一種突破。

對此，侯友宜今天受訪時表示，相關事情最重要的是對外清楚說明，讓人民了解事情全貌，「只要把事情說清楚，讓人民能夠了解，這才是最重要的事情」。