卓榮泰包機赴日看WBC掀議 侯友宜：對外說清楚最重要

聯合報／ 記者張策／新北報導
行政院長卓榮泰赴日看WBC引發爭議，新北市市長侯友宜認為，相關事情只要對外說清楚「才是最重要的。記者張策／攝影
行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。新北市長侯友宜今在市政會議後表示，相關事情只要對外說清楚、讓人民了解，「這才是最重要的事情」。

卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀看WBC台灣對捷克賽事替台灣隊加油，行程曝光後引發爭議。國民黨立委王鴻薇質疑卓榮泰是否動用公費或涉及貪瀆，要求公開費用來源；卓榮泰則強調此行為私人行程，機票、交通與門票等費用皆為自費。

此外，有民進黨立委認為卓榮泰赴日觀賽具有象徵意義，因這是1972年台日斷交後，少見的台灣閣揆踏上日本國土的公開行程，也被部分輿論視為台日關係的一種突破。

對此，侯友宜今天受訪時表示，相關事情最重要的是對外清楚說明，讓人民了解事情全貌，「只要把事情說清楚，讓人民能夠了解，這才是最重要的事情」。

行政院長 台日關係 台灣隊 卓榮泰 侯友宜

相關新聞

開酸卻翻車！486先生自曝「松指部搭機赴日」打臉特權論 網揪疑點：能拍照？

知名電商「486先生」陳延昶在臉書針對「卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽」爭議發文。在貼文點名立委王鴻薇吐槽，「我也是從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」並附上自己與飛機合影的照片，表示自己剛從日本返台，過去也曾從松山指揮部一帶搭乘私人飛機赴日，質疑外界對相關行程的討論過於誇張。

卓榮泰「低調」赴日卻勞師動眾 甩不掉「特權」標章

行政院長卓榮泰包機前往日本東京看世界棒球經典賽 ，是不是動用公帑，引發熱議，但更耐人尋味的是，卓強調此行希望降低曝光、避免節外生枝，卻未使用黃仁勳或外國官員訪台時，同樣低調的商務航空中心通關服務，包機從松指部起飛涉及軍民機場運作的安排，反而更勞師動眾。若從航空制度與操作層面來看，這趟原本標榜「純私人」的行程，只能說其「特權」標章還是貼得很牢。

卓榮泰包機赴日看WBC掀議 侯友宜：對外說清楚最重要

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。新北市長侯友宜今在市政會議後表示，相關事情只要對外說清楚、讓人民了解，「這才是最重要的事情」。

【總編開箱】卓榮泰的牛皮紙袋 藏了什麼「私人」證據？

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）奮戰，獲得國人加油肯定，行政院長卓榮泰親自赴日觀賽，卻引發正反評價。對於在野黨緊咬私人包機費用，卓榮泰昨天在立法院秀出「不公開的牛皮紙袋」，反嗆藍委「若我拿出證據怎麼辦？」「私人的費用為什麼要向立委提供證據？」國會殿堂宛如吵鬧的菜市場，國人至今仍不知道卓榮泰的牛皮紙袋，究竟裝了什麼「私人」證據？

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

行政院長卓榮泰從空軍松指部搭乘華航專機赴日觀賞世界棒球經典賽，一句「自費私人行程」，讓朝野吵了三天。卓揆昨赴立院備詢，看似有備而來，主動叫戰國民黨立委，再秀出「裝有報帳單據的牛皮紙袋」，追問對手：「如果裡面是真的，委員要不要負責？」但卓揆若是坦蕩自費，何不直接公布單據，別再遮遮掩掩。

總統府前發言人陳以信：卓揆弄巧成拙 好事變壞事

行政院長卓榮泰七日現身日本東京巨蛋，為參加世界棒球經典賽（ＷＢＣ）的中華隊加油，卻引發「自費包機」政治風波。國民黨前立委、總統府前發言人陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

