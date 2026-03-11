聽新聞
0:00 / 0:00
卓榮泰包機赴日看WBC掀議 侯友宜：對外說清楚最重要
行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。新北市長侯友宜今在市政會議後表示，相關事情只要對外說清楚、讓人民了解，「這才是最重要的事情」。
卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀看WBC台灣對捷克賽事替台灣隊加油，行程曝光後引發爭議。國民黨立委王鴻薇質疑卓榮泰是否動用公費或涉及貪瀆，要求公開費用來源；卓榮泰則強調此行為私人行程，機票、交通與門票等費用皆為自費。
此外，有民進黨立委認為卓榮泰赴日觀賽具有象徵意義，因這是1972年台日斷交後，少見的台灣閣揆踏上日本國土的公開行程，也被部分輿論視為台日關係的一種突破。
對此，侯友宜今天受訪時表示，相關事情最重要的是對外清楚說明，讓人民了解事情全貌，「只要把事情說清楚，讓人民能夠了解，這才是最重要的事情」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。