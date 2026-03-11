開酸卻翻車！486先生自曝「松指部搭機赴日」打臉特權論 網揪疑點：能拍照？

知名電商「486先生」陳延昶在臉書針對「卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽」爭議發文。在貼文點名立委王鴻薇吐槽，「我也是從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」並附上自己與飛機合影的照片，表示自己剛從日本返台，過去也曾從松山指揮部一帶搭乘私人飛機赴日，質疑外界對相關行程的討論過於誇張。

貼文曝光後引發不少網友關注。有網友對照片拍攝地點提出疑問，認為若是在軍方區域拍攝，是否涉及相關規定；也有人好奇一般民眾是否能進入相關區域。隨後還被轉貼至PTT等論壇討論。

部分網友留言表示，「軍用機場能拍照嗎？」、「一般人可以進去嗎？」、「這樣拍照沒問題嗎？」也有人指出過去在機場周邊拍攝飛機時，曾被提醒避免拍到軍事設施，因此對照片內容感到好奇。

事實上，松山機場屬於軍民合用機場，其中部分區域為軍方管理範圍。《軍事營區安全維護條例 第22條》規範「軍民合用場域」中的軍事營區範圍，其中松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等機場皆納入管理。若民眾未經軍方許可，在營區外對內部軍事設施進行拍攝或錄影，且被認定可能影響營區安全，最高可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

台北松山機場官方臉書粉絲團過去也曾提醒民眾拍攝注意事項。2025年9月，粉專曾整理機場周邊拍攝須知，指出部分視角可能拍攝到軍方停機坪或營區設施，呼籲民眾拍照時要特別留意，避免拍攝到不適合公開的區域。

松山機場粉專當時也公布A、B、C等多個需注意的拍攝位置，其中包括松山指揮部飛機停放區與行政大樓附近區域，提醒拍攝飛機或景觀時應避免將相關設施納入畫面，以免誤觸規定。

陳延昶今日再度發文回應討論，表示行政院長能赴日本觀看球賽，反映出台灣在國際關係上的變化，也提到補充說明私人飛機的搭乘情況。指出若同行人數較多，分攤後的費用仍在部分人可負擔範圍內，且私人飛機在出入境流程、時間彈性與隱私性等方面，都具有較高的便利性。

有網友在留言區吐槽，私人飛機多半是透過松山機場的商務航廈等設施進出，質疑與軍方區域之間的界線有問題，指出一般進出都是從松山寰宇商務中心「有不有錢是你的事，軍事單位你最好能來去自如」。