開酸卻翻車！486先生自曝「松指部搭機赴日」打臉特權論 網揪疑點：能拍照？

聯合新聞網／ 綜合報導
陳延昶針對卓榮泰專機爭議，吐槽自己過去也曾從松山指揮部一帶搭乘私人飛機赴日。記者胡經周／攝影 胡經周
陳延昶針對卓榮泰專機爭議，吐槽自己過去也曾從松山指揮部一帶搭乘私人飛機赴日。記者胡經周／攝影 胡經周

知名電商「486先生」陳延昶在臉書針對「卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽」爭議發文。在貼文點名立委王鴻薇吐槽，「我也是從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」並附上自己與飛機合影的照片，表示自己剛從日本返台，過去也曾從松山指揮部一帶搭乘私人飛機赴日，質疑外界對相關行程的討論過於誇張。

貼文曝光後引發不少網友關注。有網友對照片拍攝地點提出疑問，認為若是在軍方區域拍攝，是否涉及相關規定；也有人好奇一般民眾是否能進入相關區域。隨後還被轉貼至PTT等論壇討論。

部分網友留言表示，「軍用機場能拍照嗎？」、「一般人可以進去嗎？」、「這樣拍照沒問題嗎？」也有人指出過去在機場周邊拍攝飛機時，曾被提醒避免拍到軍事設施，因此對照片內容感到好奇。

事實上，松山機場屬於軍民合用機場，其中部分區域為軍方管理範圍。《軍事營區安全維護條例 第22條》規範「軍民合用場域」中的軍事營區範圍，其中松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等機場皆納入管理。若民眾未經軍方許可，在營區外對內部軍事設施進行拍攝或錄影，且被認定可能影響營區安全，最高可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

台北松山機場官方臉書粉絲團過去也曾提醒民眾拍攝注意事項。2025年9月，粉專曾整理機場周邊拍攝須知，指出部分視角可能拍攝到軍方停機坪或營區設施，呼籲民眾拍照時要特別留意，避免拍攝到不適合公開的區域。

松山機場粉專當時也公布A、B、C等多個需注意的拍攝位置，其中包括松山指揮部飛機停放區與行政大樓附近區域，提醒拍攝飛機或景觀時應避免將相關設施納入畫面，以免誤觸規定。

陳延昶今日再度發文回應討論，表示行政院長能赴日本觀看球賽，反映出台灣在國際關係上的變化，也提到補充說明私人飛機的搭乘情況。指出若同行人數較多，分攤後的費用仍在部分人可負擔範圍內，且私人飛機在出入境流程、時間彈性與隱私性等方面，都具有較高的便利性。

有網友在留言區吐槽，私人飛機多半是透過松山機場的商務航廈等設施進出，質疑與軍方區域之間的界線有問題，指出一般進出都是從松山寰宇商務中心「有不有錢是你的事，軍事單位你最好能來去自如」。

開酸卻翻車！486先生自曝「松指部搭機赴日」打臉特權論 網揪疑點：能拍照？

卓榮泰「低調」赴日卻勞師動眾 甩不掉「特權」標章

行政院長卓榮泰包機前往日本東京看世界棒球經典賽 ，是不是動用公帑，引發熱議，但更耐人尋味的是，卓強調此行希望降低曝光、避免節外生枝，卻未使用黃仁勳或外國官員訪台時，同樣低調的商務航空中心通關服務，包機從松指部起飛涉及軍民機場運作的安排，反而更勞師動眾。若從航空制度與操作層面來看，這趟原本標榜「純私人」的行程，只能說其「特權」標章還是貼得很牢。

卓榮泰包機赴日看WBC掀議 侯友宜：對外說清楚最重要

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽事，引發朝野爭議。新北市長侯友宜今在市政會議後表示，相關事情只要對外說清楚、讓人民了解，「這才是最重要的事情」。

【總編開箱】卓榮泰的牛皮紙袋 藏了什麼「私人」證據？

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）奮戰，獲得國人加油肯定，行政院長卓榮泰親自赴日觀賽，卻引發正反評價。對於在野黨緊咬私人包機費用，卓榮泰昨天在立法院秀出「不公開的牛皮紙袋」，反嗆藍委「若我拿出證據怎麼辦？」「私人的費用為什麼要向立委提供證據？」國會殿堂宛如吵鬧的菜市場，國人至今仍不知道卓榮泰的牛皮紙袋，究竟裝了什麼「私人」證據？

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

行政院長卓榮泰從空軍松指部搭乘華航專機赴日觀賞世界棒球經典賽，一句「自費私人行程」，讓朝野吵了三天。卓揆昨赴立院備詢，看似有備而來，主動叫戰國民黨立委，再秀出「裝有報帳單據的牛皮紙袋」，追問對手：「如果裡面是真的，委員要不要負責？」但卓揆若是坦蕩自費，何不直接公布單據，別再遮遮掩掩。

總統府前發言人陳以信：卓揆弄巧成拙 好事變壞事

行政院長卓榮泰七日現身日本東京巨蛋，為參加世界棒球經典賽（ＷＢＣ）的中華隊加油，卻引發「自費包機」政治風波。國民黨前立委、總統府前發言人陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

