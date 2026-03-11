聽新聞
冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

聯合報／ 本報記者李人岳林河名
行政院長卓榮泰（圖）赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷大戰，遭質疑公器私用，卓榮泰昨天赴立法院備詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這」，回到座位後，卓榮華二度抽出牛皮紙袋內的文件，上面可見「CHINA AIRLINES（華航）」字樣。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（圖）赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷大戰，遭質疑公器私用，卓榮泰昨天赴立法院備詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這」，回到座位後，卓榮華二度抽出牛皮紙袋內的文件，上面可見「CHINA AIRLINES（華航）」字樣。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰從空軍松指部搭乘華航專機赴日觀賞世界棒球經典賽，一句「自費私人行程」，讓朝野吵了三天。卓揆昨赴立院備詢，看似有備而來，主動叫戰國民黨立委，再秀出「裝有報帳單據的牛皮紙袋」，追問對手：「如果裡面是真的，委員要不要負責？」但卓揆若是坦蕩自費，何不直接公布單據，別再遮遮掩掩。

這場「自費包機」攻防，國防部長顧立雄也在一旁助攻，輕描淡寫回應「民航機也可以停松指部」。但大玩「松山機場=松指部」的偷換概念之術，所謂「民航機可停松指部」的說法，不但換來網友的吐槽，更是挑戰機場內上百位員工和場外多年航迷的記憶。

卓院長的牛皮紙袋，更加添這場攻防的懸疑。卓這一招，彷彿回到二○○六年扁案高峰期間，時任總統府副秘書長的卓榮泰，在記者會上秀出厚厚一疊卅萬元購買ＳＯＧＯ禮券的單據，但事後被發現發票品名為「禮品」而非「禮券」，甚至既沒核銷章也沒抬頭，遭質疑是虛晃一招。當時的卓副秘書長悍然回應「敢說就要負責」、「府方不會跟著起舞」，過了廿年，同樣的先聲奪人之術重現國會殿堂，甚至更是爐火純青。

身為行政院長，可以親臨國際重要賽事現場，為代表國家的運動健兒加油，絕不會有人反對；若能在台日斷交五十四年後踏上日本本土，也絕對是外交大事。基於台日外交默契，必須對外宣稱私人，其實也無可厚非。

問題就出在，卓揆一口咬定「自費私人行程」，反而引發外界質疑、自陷尷尬窘境。面對質疑，執政當局可以選擇開誠布公，即使有部分隱瞞，國人基於外交處境之艱難，也能諒解；可惜的是，對於在野合理要求公布自費相關證明，卓揆仍選擇「火車對撞」的朝野衝突模式。

當國家隊已無緣晉級經典賽，卓揆還陷在「自費包機」的迷霧中難以清楚交代，這樣欲蓋彌彰的攻防策略，除了向自己的支持者取暖外，看不出有任何助益。

華航 顧立雄 松山機場 卓榮泰

總統府前發言人陳以信：弄巧成拙 好事變壞事

行政院長卓榮泰七日現身日本東京巨蛋，為參加世界棒球經典賽（ＷＢＣ）的中華隊加油，卻引發「自費包機」政治風波。國民黨前立委、總統府前發言人陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

顧立雄稱民航機也能用松指部 網友吐槽

行政院長卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞世界棒球經典賽，被質疑以私人包機名義卻從空軍松指部起降。國防部長顧立雄昨天表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪。不過，隨即引發網友質疑：「松機爆滿時，也沒看過飛機停去那裡啊。」

卓揆拿牛皮紙袋稱「一塊錢都沒報公費」 舌戰立委挨嗆惱羞成怒

行政院長卓榮泰包機赴日爭議延燒，在野立委昨天質詢不斷，卓揆不斷強調自費且有單據，此舉是不想讓立院挑毛病，「自費為國家隊加油錯了嗎？」他為此多次舌戰在野立委，直嗆「風波都是你們造成的」、「僅中共跟你們在生氣」，更指國民黨立委王鴻薇「一向血口噴人」；在野立委也反嗆：「若非公眾人物，誰會關注？現在是惱羞就講人中共同路人？」

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

