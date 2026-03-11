冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

行政院長卓榮泰從空軍松指部搭乘華航專機赴日觀賞世界棒球經典賽，一句「自費私人行程」，讓朝野吵了三天。卓揆昨赴立院備詢，看似有備而來，主動叫戰國民黨立委，再秀出「裝有報帳單據的牛皮紙袋」，追問對手：「如果裡面是真的，委員要不要負責？」但卓揆若是坦蕩自費，何不直接公布單據，別再遮遮掩掩。

這場「自費包機」攻防，國防部長顧立雄也在一旁助攻，輕描淡寫回應「民航機也可以停松指部」。但大玩「松山機場=松指部」的偷換概念之術，所謂「民航機可停松指部」的說法，不但換來網友的吐槽，更是挑戰機場內上百位員工和場外多年航迷的記憶。

卓院長的牛皮紙袋，更加添這場攻防的懸疑。卓這一招，彷彿回到二○○六年扁案高峰期間，時任總統府副秘書長的卓榮泰，在記者會上秀出厚厚一疊卅萬元購買ＳＯＧＯ禮券的單據，但事後被發現發票品名為「禮品」而非「禮券」，甚至既沒核銷章也沒抬頭，遭質疑是虛晃一招。當時的卓副秘書長悍然回應「敢說就要負責」、「府方不會跟著起舞」，過了廿年，同樣的先聲奪人之術重現國會殿堂，甚至更是爐火純青。

身為行政院長，可以親臨國際重要賽事現場，為代表國家的運動健兒加油，絕不會有人反對；若能在台日斷交五十四年後踏上日本本土，也絕對是外交大事。基於台日外交默契，必須對外宣稱私人，其實也無可厚非。

問題就出在，卓揆一口咬定「自費私人行程」，反而引發外界質疑、自陷尷尬窘境。面對質疑，執政當局可以選擇開誠布公，即使有部分隱瞞，國人基於外交處境之艱難，也能諒解；可惜的是，對於在野合理要求公布自費相關證明，卓揆仍選擇「火車對撞」的朝野衝突模式。

當國家隊已無緣晉級經典賽，卓揆還陷在「自費包機」的迷霧中難以清楚交代，這樣欲蓋彌彰的攻防策略，除了向自己的支持者取暖外，看不出有任何助益。