總統府前發言人陳以信：弄巧成拙 好事變壞事

行政院長卓榮泰七日現身日本東京巨蛋，為參加世界棒球經典賽（ＷＢＣ）的中華隊加油，卻引發「自費包機」政治風波。國民黨前立委、總統府前發言人陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

陳以信說，此事本是好事，行政院長訪日也算台日之間的重要外交進展；但卓榮泰硬要說成是「私人行程」，反而弄巧成拙，把好事變成壞事。

陳以信表示，他曾經擔任前總統馬英九的發言人，處理過許多機密外交的安排。他認為整件事更像是失敗的「元首外交」安排：賴總統可能希望複製當年赴日弔唁安倍晉三的模式，旋風訪問日本，所以才安排華航包機，且要從松山指揮部起飛，這都是總統出訪的標準配備；可能最後日本政府不贊成，賴總統才打退堂鼓，改由卓榮泰前往。

陳以信說，他相信賴總統也想趁這次棒球外交來建立外交突破，但可惜沒能掌握該有的分寸與技巧，最後卻演變成行政院長公私不分、濫用公帑的政治風波。

總統府昨天未回應陳以信的說法。被問及當年安排，府也低調重申沒有評論。

安倍晉三於二○二二年七月八日中午遭槍擊，賴清德當月十一日上午搭機赴日弔唁，過程保密到家，直到被日本媒體拍到才曝光；賴隔天晚上搭乘中華航空公司ＣＩ─一○五班機返台，並經禮遇通關。

卓揆除遭在野質疑公器私用，日方也表示，卓此行未與與政府人士接觸。國民黨批評，日方的表態就是在打臉台灣，非常難堪。