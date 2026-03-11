聽新聞
總統府前發言人陳以信：弄巧成拙 好事變壞事

聯合報／ 記者屈彥辰張文馨鄭媁／台北報導

行政院長卓榮泰七日現身日本東京巨蛋，為參加世界棒球經典賽（ＷＢＣ）的中華隊加油，卻引發「自費包機」政治風波。國民黨前立委、總統府前發言人陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

陳以信說，此事本是好事，行政院長訪日也算台日之間的重要外交進展；但卓榮泰硬要說成是「私人行程」，反而弄巧成拙，把好事變成壞事。

陳以信表示，他曾經擔任前總統馬英九的發言人，處理過許多機密外交的安排。他認為整件事更像是失敗的「元首外交」安排：賴總統可能希望複製當年赴日弔唁安倍晉三的模式，旋風訪問日本，所以才安排華航包機，且要從松山指揮部起飛，這都是總統出訪的標準配備；可能最後日本政府不贊成，賴總統才打退堂鼓，改由卓榮泰前往。

陳以信說，他相信賴總統也想趁這次棒球外交來建立外交突破，但可惜沒能掌握該有的分寸與技巧，最後卻演變成行政院長公私不分、濫用公帑的政治風波。

總統府昨天未回應陳以信的說法。被問及當年安排，府也低調重申沒有評論。

安倍晉三於二○二二年七月八日中午遭槍擊，賴清德當月十一日上午搭機赴日弔唁，過程保密到家，直到被日本媒體拍到才曝光；賴隔天晚上搭乘中華航空公司ＣＩ─一○五班機返台，並經禮遇通關。

卓揆除遭在野質疑公器私用，日方也表示，卓此行未與與政府人士接觸。國民黨批評，日方的表態就是在打臉台灣，非常難堪。

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

相關新聞

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

行政院長卓榮泰從空軍松指部搭乘華航專機赴日觀賞世界棒球經典賽，一句「自費私人行程」，讓朝野吵了三天。卓揆昨赴立院備詢，看似有備而來，主動叫戰國民黨立委，再秀出「裝有報帳單據的牛皮紙袋」，追問對手：「如果裡面是真的，委員要不要負責？」但卓揆若是坦蕩自費，何不直接公布單據，別再遮遮掩掩。

顧立雄稱民航機也能用松指部 網友吐槽

行政院長卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞世界棒球經典賽，被質疑以私人包機名義卻從空軍松指部起降。國防部長顧立雄昨天表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪。不過，隨即引發網友質疑：「松機爆滿時，也沒看過飛機停去那裡啊。」

卓揆拿牛皮紙袋稱「一塊錢都沒報公費」 舌戰立委挨嗆惱羞成怒

行政院長卓榮泰包機赴日爭議延燒，在野立委昨天質詢不斷，卓揆不斷強調自費且有單據，此舉是不想讓立院挑毛病，「自費為國家隊加油錯了嗎？」他為此多次舌戰在野立委，直嗆「風波都是你們造成的」、「僅中共跟你們在生氣」，更指國民黨立委王鴻薇「一向血口噴人」；在野立委也反嗆：「若非公眾人物，誰會關注？現在是惱羞就講人中共同路人？」

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

