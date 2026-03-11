顧立雄稱民航機也能用松指部 網友吐槽

行政院長卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞世界棒球經典賽，被質疑以私人包機名義卻從空軍松指部起降。國防部長顧立雄昨天表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪。不過，隨即引發網友質疑：「松機爆滿時，也沒看過飛機停去那裡啊。」

顧立雄強調，松山機場是軍民合用的機場，軍方和民航局本來就有協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，民航局也可以使用空軍的機坪；使用軍方的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局負責。

但此一說法又引發網友熱議：「你試看看民航機申請停松指部，看能不能准？另外，有多重大的事需停松指部，而不能從民用機場？」

熟悉民航作業人士分析，如果卓揆走松山機場公務門（禮遇通關），去松指部登機還說得過去；但若直接從松指部貴賓室登機，未經過松山機場或商務中心的ＣＩＱ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就絕非一般的私人包機，應屬公務行程。

松指部全稱「空軍松山基地指揮部」，營區及機坪、場站設施位於松山機場東側，與松山機場民航站（機場西側）之間，尚有一片早年由松指部使用的停機坪及棚廠，在二○一一年間移交民航作為商務航空中心，如今已改由中小型私人商務機停放及商務人士通關之用，輝達執行長黃仁勳來松山，私人專機即停放此區。