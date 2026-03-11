聽新聞
卓揆拿牛皮紙袋稱「一塊錢都沒報公費」 舌戰立委挨嗆惱羞成怒

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷劉懿萱屈彥辰蕭雅娟／台北報導
針對「自費包機」赴日本遭質疑，行政院長卓榮泰（右）昨天在立法院備詢時拿出牛皮紙袋，稱「單據都在這」。記者胡經周／攝影
針對「自費包機」赴日本遭質疑，行政院長卓榮泰（右）昨天在立法院備詢時拿出牛皮紙袋，稱「單據都在這」。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰包機赴日爭議延燒，在野立委昨天質詢不斷，卓揆不斷強調自費且有單據，此舉是不想讓立院挑毛病，「自費為國家隊加油錯了嗎？」他為此多次舌戰在野立委，直嗆「風波都是你們造成的」、「僅中共跟你們在生氣」，更指國民黨立委王鴻薇「一向血口噴人」；在野立委也反嗆：「若非公眾人物，誰會關注？現在是惱羞就講人中共同路人？」

卓榮泰昨赴立院備詢，眾多立委關心自費赴日議題。民進黨立委莊瑞雄質詢，為何選擇自費？卓揆回應，因為立院還未通過行政院預算、去年也大刪預算，若用公費問題會更大，還會被質疑：「為什麼用公費去走私人行程？」

卓榮泰表示，他起初就設定自費，不想讓立院挑毛病。他還拿了牛皮紙袋說，「所有單據都在我手上，一塊錢都沒有報公費」，包括日本當地遊覽車、門票、隨行人員等相關費用都由他自己支付，「我就是在一個預算被破壞的體制下做這些事情」。他在回應民進黨立委李坤城質詢時更表示：「自費到底那裡錯了？」甚至開玩笑說「如果委員有意見，我明天可以報公費」。不過，卓並未公布紙袋內的單據。

民眾黨立委劉書彬質詢，造成這麼大的輿論風波，卓榮泰是否覺得不好意思？卓揆臉色從面無表情轉為不悅，反嗆：「我自己一個人默默地去，是你們一直在問東問西才造成風波的；我去跟回來，你知道嗎？」劉批：「你現在反問我們，但要不是你是公眾人物，就不會有人注意。」並說卓揆是公眾人物，被報導出來就必須說明是否用公帑及空指部停機坪。

國民黨立委王鴻薇質詢時，要求行政院公開單據、說清楚費用，卓榮泰手執牛皮紙袋稱「如果裡面是真的，委員要不要負責？」還轟「妳一向血口噴人，太多次了、騙太多人了」，他要代表行政部門提出抗議；王馬上反嗆：「你抗議什麼？不要惱羞成怒！」

卓、王你來我往，卓揆甚至對王鴻薇說「只有中國共產黨跟你們在生氣」，王馬上拉高分貝回嗆：「我就知道，為納稅人把關，又要被講中共同路人。」沒等王講完話，卓揆不斷重複說所有開銷都自付、都有單據。最後，立法院長韓國瑜出面打圓場，向卓揆說：「我被叫韓國『輸』，我都沒生氣。」卓揆面色不悅回：「韓國輸，大家都很高興。」

針對卓揆包機爭議，新黨副秘書長游智彬等人昨赴台北地檢署，告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法罪。

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

行政院長卓榮泰從空軍松指部搭乘華航專機赴日觀賞世界棒球經典賽，一句「自費私人行程」，讓朝野吵了三天。卓揆昨赴立院備詢，看似有備而來，主動叫戰國民黨立委，再秀出「裝有報帳單據的牛皮紙袋」，追問對手：「如果裡面是真的，委員要不要負責？」但卓揆若是坦蕩自費，何不直接公布單據，別再遮遮掩掩。

總統府前發言人陳以信：弄巧成拙 好事變壞事

行政院長卓榮泰七日現身日本東京巨蛋，為參加世界棒球經典賽（ＷＢＣ）的中華隊加油，卻引發「自費包機」政治風波。國民黨前立委、總統府前發言人陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

顧立雄稱民航機也能用松指部 網友吐槽

行政院長卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞世界棒球經典賽，被質疑以私人包機名義卻從空軍松指部起降。國防部長顧立雄昨天表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪。不過，隨即引發網友質疑：「松機爆滿時，也沒看過飛機停去那裡啊。」

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

