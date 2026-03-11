卓揆拿牛皮紙袋稱「一塊錢都沒報公費」 舌戰立委挨嗆惱羞成怒

行政院長卓榮泰包機赴日爭議延燒，在野立委昨天質詢不斷，卓揆不斷強調自費且有單據，此舉是不想讓立院挑毛病，「自費為國家隊加油錯了嗎？」他為此多次舌戰在野立委，直嗆「風波都是你們造成的」、「僅中共跟你們在生氣」，更指國民黨立委王鴻薇「一向血口噴人」；在野立委也反嗆：「若非公眾人物，誰會關注？現在是惱羞就講人中共同路人？」

卓榮泰昨赴立院備詢，眾多立委關心自費赴日議題。民進黨立委莊瑞雄質詢，為何選擇自費？卓揆回應，因為立院還未通過行政院預算、去年也大刪預算，若用公費問題會更大，還會被質疑：「為什麼用公費去走私人行程？」

卓榮泰表示，他起初就設定自費，不想讓立院挑毛病。他還拿了牛皮紙袋說，「所有單據都在我手上，一塊錢都沒有報公費」，包括日本當地遊覽車、門票、隨行人員等相關費用都由他自己支付，「我就是在一個預算被破壞的體制下做這些事情」。他在回應民進黨立委李坤城質詢時更表示：「自費到底那裡錯了？」甚至開玩笑說「如果委員有意見，我明天可以報公費」。不過，卓並未公布紙袋內的單據。

民眾黨立委劉書彬質詢，造成這麼大的輿論風波，卓榮泰是否覺得不好意思？卓揆臉色從面無表情轉為不悅，反嗆：「我自己一個人默默地去，是你們一直在問東問西才造成風波的；我去跟回來，你知道嗎？」劉批：「你現在反問我們，但要不是你是公眾人物，就不會有人注意。」並說卓揆是公眾人物，被報導出來就必須說明是否用公帑及空指部停機坪。

國民黨立委王鴻薇質詢時，要求行政院公開單據、說清楚費用，卓榮泰手執牛皮紙袋稱「如果裡面是真的，委員要不要負責？」還轟「妳一向血口噴人，太多次了、騙太多人了」，他要代表行政部門提出抗議；王馬上反嗆：「你抗議什麼？不要惱羞成怒！」

卓、王你來我往，卓揆甚至對王鴻薇說「只有中國共產黨跟你們在生氣」，王馬上拉高分貝回嗆：「我就知道，為納稅人把關，又要被講中共同路人。」沒等王講完話，卓揆不斷重複說所有開銷都自付、都有單據。最後，立法院長韓國瑜出面打圓場，向卓揆說：「我被叫韓國『輸』，我都沒生氣。」卓揆面色不悅回：「韓國輸，大家都很高興。」

針對卓揆包機爭議，新黨副秘書長游智彬等人昨赴台北地檢署，告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法罪。