「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

卓榮泰日前搭乘包機，由松指部出發赴日觀看世界棒球經典賽。國民黨立委王鴻薇質疑私人包機不應使用軍用機場。民進黨新聞部副主任黃子一今日表示，馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？已卸任的行政院前院長郝柏村和毛治國等民間人士，為何可搭乘國家的C-130運輸機前往太平島？

陳以信說，黃子一發言真是不及格，黃所舉的兩個案例正好他都參與其中，他如不出來指正，還怕國人真被黃胡說八道糊弄過去。他說，馬英九赴新加坡弔唁李光耀，當時他就是總統府發言人，雖然對新加坡來說，馬總統是私人弔唁，並非以官方身分代表國家弔唁，這是新加坡的外交認定，因為兩國沒有正式邦交。

陳以信表示，對我方而言，馬總統的身分就是國家元首，元首沒有休假的時候，也沒有請假的時候，維安勤務更沒有解除的時候，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外的時候，這位黃子一還不懂的話，就自己去問總統府的同事。

陳以信接著說明郝柏村、毛治國去太平島一事，他說，那也是他在總統府時協助安排的，那是因應菲律賓提出南海仲裁，傷害我國太平島主權與經濟海域權益，而由我國政府所規畫六次登島行動的其中、也是最後一次，當時他個人就前往三次，第一次幫馬總統踩點，第二次陪馬總統去，第三次帶國內外記者團去。

陳以信說，郝柏村、毛治國等人是最後一趟國安相關人員團，規畫目的是強化自我認識有利對外宣傳，所以每趟都是公務行程，都帶有政府宣示主權的重要任務，沒有一趟是所謂私人行程，每一趟都對當時國際宣傳大有幫助。看來這位綠營新任發言人道行實在太淺，一發言就自曝其短錯誤百出，奉勸下次把功課做足再開口。