「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
2015年3月，時任總統馬英九（左二）搭乘中華航空公司專機前往新加坡，弔唁逝世的新加坡前總理李光耀。圖／聯合報系資料照片
2015年3月，時任總統馬英九（左二）搭乘中華航空公司專機前往新加坡，弔唁逝世的新加坡前總理李光耀。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

卓榮泰日前搭乘包機，由松指部出發赴日觀看世界棒球經典賽。國民黨立委王鴻薇質疑私人包機不應使用軍用機場。民進黨新聞部副主任黃子一今日表示，馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？已卸任的行政院前院長郝柏村毛治國等民間人士，為何可搭乘國家的C-130運輸機前往太平島？

陳以信說，黃子一發言真是不及格，黃所舉的兩個案例正好他都參與其中，他如不出來指正，還怕國人真被黃胡說八道糊弄過去。他說，馬英九赴新加坡弔唁李光耀，當時他就是總統府發言人，雖然對新加坡來說，馬總統是私人弔唁，並非以官方身分代表國家弔唁，這是新加坡的外交認定，因為兩國沒有正式邦交。

陳以信表示，對我方而言，馬總統的身分就是國家元首，元首沒有休假的時候，也沒有請假的時候，維安勤務更沒有解除的時候，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外的時候，這位黃子一還不懂的話，就自己去問總統府的同事。

陳以信接著說明郝柏村、毛治國去太平島一事，他說，那也是他在總統府時協助安排的，那是因應菲律賓提出南海仲裁，傷害我國太平島主權與經濟海域權益，而由我國政府所規畫六次登島行動的其中、也是最後一次，當時他個人就前往三次，第一次幫馬總統踩點，第二次陪馬總統去，第三次帶國內外記者團去。

陳以信說，郝柏村、毛治國等人是最後一趟國安相關人員團，規畫目的是強化自我認識有利對外宣傳，所以每趟都是公務行程，都帶有政府宣示主權的重要任務，沒有一趟是所謂私人行程，每一趟都對當時國際宣傳大有幫助。看來這位綠營新任發言人道行實在太淺，一發言就自曝其短錯誤百出，奉勸下次把功課做足再開口。

李光耀 毛治國 郝柏村 新加坡 馬英九 卓榮泰

相關新聞

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

