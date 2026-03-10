【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

國與國之間的關係，是動態，而非永保靜態，始終會隨著許多情勢轉變而變動。中華民國與日本的關係，從戰爭到和平，因為內戰造成國家分裂，在冷戰背景下，日本與大陸保持經貿往來，與台北維持外交關係，但美國總統尼克森1972年訪問北京後，日本搶在美國前面，與北京關係正常化， 與台北切斷外交關係，僅透過日本交流協會與台北亞協，維繫兩國事務性質的往來。

當年台北對日本斷交採取強硬回應，斷航，這對今日民進黨政府來說，是難以想像的嚴正。台灣與日本斷航，是兩敗俱傷的局面，終究還是談判復航，但日方清楚理解台北的嚴肅立場。數十年來，台灣與日本關係穩定持平，經貿，文化，乃至情報往來，十分順暢，即便如此，成田機場建成時，華航在日方政治限制下，只能孤單地留在羽田機場，不能遷往成田，多年後才有所調整。日本早期只有政治立場偏右的產經新聞派駐台北，其他媒體都是派駐北京，直到後來才進駐台北，敏感的政治高層往來，乃至安全方面的軍事合作，更是非常有限。

賴清德總統2022年擔任副總統，當時已能前往日本弔唁死去的安倍晉三，這是日本官方友善對待，副總統政治意涵遠大於行政院長，若說卓榮泰東京行是外交突破，不如說是賴清德日本行前例的延續。李登輝主導修憲後的行政院長任命，不必經過立法院同意，行政院長的政治意涵已無過去那般崇高，立法院同意權所賦予行政院長的政治意涵與力量，遠大於總統個人的政治任命。

台灣與日本地理位置鄰近，又曾是日本侵略中國掠奪而來的殖民地，雙方關係充滿歷史糾葛，統治半世紀留下的歷史遺緒，也讓雙方人民保持友好關係，但即使台日友好，兩國利益不盡相同，日本與北京關係正常化，是理解到不能忽視北京政權的客觀存在，只好割捨對台北的政治承認，可是仍要保持雙方務實往來，因為同樣道理，不能看不到台北的客觀存在，日本與兩岸保持平衡的往來，是在一個中國概念下的安排。

台日雙方友善對待彼此，但日方仍保有那個看不見的屋頂，日本隨著美國政策轉變，認為北京是亞太安全情勢的威脅，又有所謂台灣有事，日本有事的主張，即使如此，台日之間往來仍是在框架中進行，不是沒有限制，也沒有突破，是在框架中找到可以運用的空間，就是在事務性質與技術性質方面，盡量給予台北方便，這是日本友善，可是是有限制的。

卓榮泰關心中華隊在國際賽事的拚搏，但這個關心與外交突破，相差十萬八千里，如果老是濫用對方善意，終究會造成反噬，到時候就是偷雞不著蝕把米了，卓榮泰訪日賺名聲，但航空公司配合民進黨政府，究竟有多少獲利，恐怕就不那麼高興了。