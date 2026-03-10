聽新聞
0:00 / 0:00

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

攝影中心／ 記者曾學仁／台北報導
國民黨文傳會副主委尹乃菁（左）、退役空軍中將張延廷（右）下午在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，批評政府團隊規劃不嚴謹。記者曾學仁／攝影
國民黨文傳會副主委尹乃菁（左）、退役空軍中將張延廷（右）下午在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，批評政府團隊規劃不嚴謹。記者曾學仁／攝影

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

尹乃菁表示，從外交角度來看，在台日斷交之後，行政院長能夠前往日本，本身確實可以視為一項成果，但外交是高度精細的藝術，不應被當作對外宣傳或話術操作。她指出，由於台灣與日本沒有正式邦交，我國政府首長赴日進行所謂「私人訪問」本身就是高度敏感的政治行為，任何行程安排都應經過審慎規劃與雙方默契。

尹乃菁認為，如果卓榮泰確實與日方事前進行充分協調，在高度配合與默契之下規劃赴日觀看球賽行程，理論上不會出現此次「匆忙成行、漏洞百出」的情況。她批評，整起事件從行程說明到對外回應，出現多次說法不一致，讓外界質疑政府是否刻意隱瞞實情。尹乃菁並指出，日本方面日前已強調卓榮泰此次赴日為「私人行程」，顯示日方在處理相關議題上相當謹慎。她認為，在當前區域情勢與日本對中國大陸關係調整的背景下，台灣政府更應小心處理對日互動，避免因對外說法不清而造成外交困擾。

張延廷表示卓榮泰院長再三的強調這是私人行程，「是私人休假的時候，就沒有正當的理由去使用松指部軍用機場」，並強調一個政府團隊規劃不嚴謹，沒有做充分的完整的評估，現在部會要跳出來為他擦屁股，「而且我覺得最嚴重的是。出來為他擦屁股的事國防部部長」。

私人行程 日本 卓榮泰 台日 國民黨

延伸閱讀

快閃東京看經典賽 日方：卓揆未接觸政府人士

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

閣揆包機看球 公私不分？

赴日看WBC遭質疑　卓榮泰：只有共產黨和國民黨在生氣

相關新聞

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。