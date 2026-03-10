聽新聞
卓榮泰赴日引中方抗議 外交部：深化與日夥伴關係

中央社／ 台北10日電

行政院長卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽，引發中國抗議。外交部今天重申，日相高市早苗長期挺台，內閣整體非常友台，將持續深化與日本的互惠互利、全面夥伴關係。

時事通信社報導，中國外交部副部長孫衛東7日晚上致電日本駐中國大使金杉憲治，對卓榮泰訪日表達不滿。此外，中國駐日大使館也在東京向日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰提出抗議。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧上午於例行記者會表示，台日地理相鄰，國民情誼深厚，雙方共享自由、民主、人權、法治等核心價值，在各領域維持緊密友好的合作關係，彼此互為重要夥伴以及珍貴友人，也是維護印太區域和平穩定的良善力量。

林郁慧提到，高市早苗長期支持台灣，內閣整體也非常友台，日本官房長官木原稔以及外務大臣茂木敏充均曾公開表示日本政府願意與台灣進一步深化交流、合作，凸顯穩健推進台日關係已是日本政府的基本立場和社會共識。

林郁慧強調，外交部樂見台日在既有良好基礎上，持續拓展各領域的交流合作，今後也將秉持總合外交的理念，與日本攜手合作深化互惠互利的全面夥伴關係。

