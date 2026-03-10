聽新聞
【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰（右）赴東京觀看棒球經典賽，國民黨立委王鴻薇質疑公器私用，卓今天在立法院拿出牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程，到日本看棒球我自費，私人費用為何要向委員提出證據？」。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（右）赴東京觀看棒球經典賽，國民黨立委王鴻薇質疑公器私用，卓今天在立法院拿出牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程，到日本看棒球我自費，私人費用為何要向委員提出證據？」。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

卓榮泰7日搭乘華航專機快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽，引發公務或私人行程的爭議。由於包機所費不貲，並使用松指部停機坪，在野黨才要行政院說明，藍委王鴻薇昨天發函要求華航、行政院、空軍松山指揮部在下班前回覆專機是否已支付款項、費用多少、有多少隨行人員等，只是華航沒有回應。

卓揆似是有備而來，今天到立法院備詢時，藍委還沒質詢就遭嗆「委員說我貪瀆百萬，希望你今天有個澄清的說法」，雙方一來一往，氣氛火爆。卓手裡拿著一個牛皮紙袋，說他已支付華航包機費用，至於金額，華航有商業顧慮，但都合於一般行情，今天報紙也說了，就差不多那個價錢，單據也都在，他完全是自費。

卓榮泰言之鑿鑿，但可惜的是這個牛皮紙袋沒有當場公開，增添不少想像；卓榮泰的動作的確會讓外界認為他應該是自掏腰包，這次真的是被誤會了。但是如果他能公開出示單據，不是更能澄清自己沒有圖利之嫌？立委有為他澄清的義務嗎？ 

卓榮泰說，華航有商業上的顧慮。但如果費用合乎行情，只要把相關個資隱去，公布以昭信大眾，又有何不可？何況立委職責本來就是監督行政部門，華航自始保持沉默，為何不能質疑？這不也是民進黨在野時常做的事嗎？

其實華航公布公部門專機或包機的資訊有前例可循。蔡英文執政時曾爆發總統專機私菸案，有國安局人員利用專機違法走私菸品，華航在社會質疑下公開2013年至2019年間26次總統專機購買菸品的統計資料與相關負責人員名單；如果這次卓榮泰是依行情價包華航客機，卓又是行政院長，既然在野黨有質疑，為何不能說明、回應？

卓榮泰7日快閃東京，今天已是第四天，華航都沒有任何回應，不要說包機費用，連卓榮泰是否自費包機都不敢說；如果卓揆被懷疑公器私用，那不是華航陷卓於不義嗎？卓榮泰說華航有商業顧慮，如果他一開始就授權華航做適度說明，會有後來出現的質疑嗎？

卓揆辯稱，私人的費用為什麼要向立委提供證據？難道華航的每一位顧客都要向立委提供證據嗎？這個邏輯有問題，一來卓是行政院長 ，當然不能自比為「每一位顧客」，而且也不是一般顧客包機都可以使用松指部停機坪。華航保持沉默除了商業顧慮，恐怕更忌憚卓揆的官威，還有說不清楚的細節。

綠委莊瑞雄的話很有意思，莊打趣稱卓揆已破壞原先慣例，「不合理但佩服」，卓榮泰則回應「我是在預算被破壞的體制下做這些事情」。莊所說的慣例是行政院長出訪，相關維安交通都有制度安排，但卓揆選擇自費；卓稱他是預算被破壞的體制下做這些事，但是誰先破壞預算的體制？可惜莊瑞雄沒再追問下去。

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

