包機空軍松指部赴日看WBC 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

行政院長卓榮泰3月7日包機從空軍松山指揮部專機停機坪飛往赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。

新黨指出，卓榮泰在臉書表示此行為「自費私人行程」，僅是Team Taiwan加油，但至今未公開完整費用單據與相關申請文件，相關安排是否合法仍有疑問。

游智彬今在北檢門口上演行動劇「華航飛機當你家腳踏車」、「軍用機場當作你家停車場」、「萊爾校長送雞鴨便當給大師兄」等橋段，象徵公共資源被權力人物當作私人便利工具使用的荒謬情境，諷刺政府濫權。

他也拿出雞鴨（音同羈押）照片，呼籲北檢比較偵辦柯文哲涉京華城案模式，先羈押卓榮泰1年；新黨青年軍呼籲，北檢依法調查相關事證，釐清是否涉及違法圖利或濫用職權，給社會一個清楚交代。

卓榮泰在臉書稱是「自費私人行程」。王鴻薇3月9日發函華航、行政院、空軍松山指揮部，要求回覆專機是否已經支付款項、費用多少，多少隨行人員。

立委王鴻薇臉書指出，根據媒體報導，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。空中巴士A321-neo客機，晚間由桃園機場飛抵松山機場待命，華航CI─1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣(約4.7萬到6.3萬美元)。

王鴻薇臉書指，若上述待遇為真，卓院長就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了。