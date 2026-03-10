卓榮泰赴日引中方抗議 管碧玲：不能接受

行政院長卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽，引發中國抗議。海洋委員會主委管碧玲今天說，中國外交部發言人口出惡言，罵台灣的行政院長，「我們要譴責，我們不能接受」。台灣外交處境艱難，外交工作必須迂迴，看得懂的人就懂，看不懂的人可能是裝不懂。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，管碧玲會前受訪，作上述表示。

管碧玲說，這是54年來第一次，台灣現任的行政院長踏上日本國土，為Team Taiwan加油打氣，是多麼的重要、多麼的難得，大家應該感到高興、感動，而不是生氣、不是指控。

她表示，台灣外交處境非常艱難，需要非常多友邦的協助跟支持，從事外交也變得非常辛苦、非常委屈。台灣的外交工作在中國大陸壓迫之下，必須迂迴，明眼人都知道這個問題應該怎麼看。

卓榮泰表明此行是自費的私人行增。對此管碧玲說，卓榮泰有他的承擔，有對艱難政治局勢的體察，「自費是院長的承擔」，「要給院長加油打氣，要給院長肯定跟鼓勵。」

管碧玲表示，支持卓榮泰的聲音要大一點，對中國譴責的聲音也要大一點。這就是台灣的外交，大家要看得懂。看得懂的人就懂，看不懂的人可能是裝不懂。