影／藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

攝影中心／ 記者胡經周／台北報導
行政院長卓榮泰（中）赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，與運動部長李洋（左）、外交部長林佳龍（右）上台說明。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，中國也向日本提出抗議，國民黨立委王鴻薇昨日更發函給行政院、華航等單位要求說明，質疑卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，要求質詢的國民黨立委王鴻薇澄清，雙方爆發口角，爭執過程中，卓榮泰一句「只有中國共產黨跟你們在生氣」，引發王鴻薇強烈反彈，怒斥卓榮泰是在「抹紅」與「扣帽子」。立法院長韓國瑜隨即出面緩頰稱「大家相互尊重、理性溝通，我被叫『韓國輸』我都沒生氣。」

王鴻薇接著追問「請問你支付的金額是多少？」卓榮泰指出「華航說有商業上的顧慮，但是合於一般行情」，王鴻薇再問「哪個價錢？不是說要拿出證據？」卓榮泰隨即拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程，到日本看棒球我自費，私人費用為何要向委員提出證據？難道華航每件包機都要向立委提出證據嗎？」，回到座位後，卓榮華二度抽出牛皮紙袋內的文件，上面可見「CHINA AIRLINES（華航）」字樣。

行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，國民黨立委王鴻薇（圖）質詢時質疑公器私用。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（圖）赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，遭質疑公器私用，卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程，到日本看棒球我自費，私人費用為何要向委員提出證據？難道華航每件包機都要向立委提出證據嗎？」，回到座位後，卓榮華二度抽出牛皮紙袋內的文件，上面可見「CHINA AIRLINES（華航）」字樣。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，在野質疑公器私用，卓榮泰與國民黨立委王鴻薇爆發口角，立法院長韓國瑜（圖）出面緩頰「大家相互尊重、理性溝通，我被叫『韓國輸』我都沒生氣」。記者胡經周／攝影
日本 韓國瑜 立法院

相關新聞

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

