為何自費赴日看球 卓榮泰：預算未通過下不想讓立院挑毛病

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰（左）。 記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰（左）。 記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋觀看台捷大戰，並強調是自費的私人行程。立委指出，最高行政首長維安竟採自費，稱卓「破壞體制」的行為令人佩服；卓揆則說，在立法院尚未通過行政院預算時，若使用公費問題會更大，不想讓立法院挑毛病。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委莊瑞雄關注卓揆包機赴日替台灣隊加油，儘管政院定調是私人行程，但按照憲法規定，行政院長是國家最高行政首長，相關維安都有制度，前總統馬英九卸任後的私人行程，維安也有政府補助，為何卓揆選擇自費？

卓榮泰回應，當天他除了看國家隊比賽，也決定慰問台灣隊長陳傑憲的傷勢，而之所以選擇自費，在立法院還未通過行政院預算、去年也大筆刪除行政院預算時，若用公費問題會更大，還會被質疑「沒有通過這筆預算、刪除了，為什麼用公費去走私人行程」？

卓榮泰表示，因此他起初就設定，若可以成行，就循一般程序申請、自費前往，「我不想讓立法院的委員們來對行政院挑這個毛病，所以我完全自費，所有單據都在我手上，一塊錢都沒有報公費。」

卓榮泰細數，包括到日本當地坐遊覽車的錢、請中華棒協代買所有門票，沒有任何人送，當時也僅有三個隨扈隨行，其他都是工作人員，連隨扈相關費用也都由他支付。

對於卓揆作法，莊瑞雄打趣稱，這已破壞原先慣例，「不合理但佩服」，卓榮泰回覆，「我就是在一個預算被破壞的體制下做這些事情」。

莊瑞雄表示，他認為此行是重大外交突破，詢問外交部幕後部署。外交部長林佳龍表示，此行是院長的私人行程，各界有一定解讀，都予以尊重；卓榮泰補充，這些都是一般申請程序，沒有什麼人做出大力協助，就是一般包機、一天來回，很單純的私人行程。

