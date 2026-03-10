被問包機赴日反嗆王鴻薇該澄清 卓揆：一向血口噴人

行政院長卓榮泰包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」，為什麼隨便說他貪瀆百萬？王回應，那就請政院趕快公布單據；卓揆手持牛皮紙袋說，若他拿出證據怎麼辦？還轟王鴻薇「一向血口噴人」，且太多次了、騙太多人了。

卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽，引發爭議。王鴻薇今於立法院會質詢時，還沒開口就遭卓揆嗆「委員說我貪瀆百萬，希望你今天有個澄清的說法」，王回應「要看你來澄清」；卓揆笑稱，「是妳要澄清，不是我要澄清」，王一聽怒嗆，她都還沒開始，現在反質詢什麼？還沒開始質詢，雙方就你來我往，場面混亂。

王鴻薇批評，卓榮泰應要有風度，就問題照實回答，現在到底在膽小什麼？外界質疑包機赴日一事，那就立刻拿出證據就好，也請卓揆說清楚包機費用。卓揆回應，他只是要請王鴻薇修正說法；他同時反嗆，若他拿出證據怎麼辦？他已經支付華航整個包機費用，至於金額，華航說有商業上的顧慮，但都合於一般行情，今天報紙也說了，就差不多那個價錢，單據也都在，他到日本交通及看球完全都是自費。

王鴻薇抨擊，她的原話是「若提不出證據就涉及貪瀆」，那就請行政院趕快公布單據，杜悠悠之口，今天大家就是在質疑卓榮泰有沒有公器私用的問題，但行政院只有發新聞稿，華航又不願說明，當然坐實外界的看法；卓揆回應，私人的費用為什麼要向立委提供證據？華航的每一位顧客都要向立委提供證據嗎？

卓榮泰同時手持牛皮紙袋詢問王鴻薇多次「如果裡面是真的，委員要不要負責？」王鴻薇反嗆卓揆，做飛機有沒有付錢、有沒有特權、有沒有公器私用，為什麼要立委負責？立委又不是行政院長的長官或監護人。卓揆繼續說「妳一向血口噴人」，太多次了、騙太多人了，他要代表行政部門提出抗議，不能隨便血口噴人。

王鴻薇緊接再批「你抗議什麼？不要惱羞成怒！」並請國防部長顧立雄說明卓揆私人包機卻從國軍松指部起飛的相關議題；卓榮泰也反嗆「你不敢問了嘛！」王鴻薇則強調，當然是繼續問跟卓揆包機赴日的相關議題。質詢及答詢過程中，雙方不斷對嗆，仍各執一詞。