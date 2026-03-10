聽新聞
0:00 / 0:00

被問包機赴日反嗆王鴻薇該澄清 卓揆：一向血口噴人

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
行政院長卓榮泰（左）包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇（右）今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆笑著反嗆「是妳要澄清」。圖／取自UDN TV
行政院長卓榮泰（左）包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇（右）今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆笑著反嗆「是妳要澄清」。圖／取自UDN TV

行政院長卓榮泰包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」，為什麼隨便說他貪瀆百萬？王回應，那就請政院趕快公布單據；卓揆手持牛皮紙袋說，若他拿出證據怎麼辦？還轟王鴻薇「一向血口噴人」，且太多次了、騙太多人了。

卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽，引發爭議。王鴻薇今於立法院會質詢時，還沒開口就遭卓揆嗆「委員說我貪瀆百萬，希望你今天有個澄清的說法」，王回應「要看你來澄清」；卓揆笑稱，「是妳要澄清，不是我要澄清」，王一聽怒嗆，她都還沒開始，現在反質詢什麼？還沒開始質詢，雙方就你來我往，場面混亂。

王鴻薇批評，卓榮泰應要有風度，就問題照實回答，現在到底在膽小什麼？外界質疑包機赴日一事，那就立刻拿出證據就好，也請卓揆說清楚包機費用。卓揆回應，他只是要請王鴻薇修正說法；他同時反嗆，若他拿出證據怎麼辦？他已經支付華航整個包機費用，至於金額，華航說有商業上的顧慮，但都合於一般行情，今天報紙也說了，就差不多那個價錢，單據也都在，他到日本交通及看球完全都是自費。

王鴻薇抨擊，她的原話是「若提不出證據就涉及貪瀆」，那就請行政院趕快公布單據，杜悠悠之口，今天大家就是在質疑卓榮泰有沒有公器私用的問題，但行政院只有發新聞稿，華航又不願說明，當然坐實外界的看法；卓揆回應，私人的費用為什麼要向立委提供證據？華航的每一位顧客都要向立委提供證據嗎？

卓榮泰同時手持牛皮紙袋詢問王鴻薇多次「如果裡面是真的，委員要不要負責？」王鴻薇反嗆卓揆，做飛機有沒有付錢、有沒有特權、有沒有公器私用，為什麼要立委負責？立委又不是行政院長的長官或監護人。卓揆繼續說「妳一向血口噴人」，太多次了、騙太多人了，他要代表行政部門提出抗議，不能隨便血口噴人。

王鴻薇緊接再批「你抗議什麼？不要惱羞成怒！」並請國防部長顧立雄說明卓揆私人包機卻從國軍松指部起飛的相關議題；卓榮泰也反嗆「你不敢問了嘛！」王鴻薇則強調，當然是繼續問跟卓揆包機赴日的相關議題。質詢及答詢過程中，雙方不斷對嗆，仍各執一詞。

顧立雄 行政院長 王鴻薇 卓榮泰 日本 東京

延伸閱讀

在野質疑包機赴日是公器私用 卓揆：不要隨著中國生氣

卓揆包機 …航空業估花近200萬元 還有隱形成本

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

相關新聞

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。