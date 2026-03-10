聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
行政院長卓榮泰7日包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓強調當天是休假且自費的私人行程。圖為卓揆赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰7日包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓強調當天是休假且自費的私人行程。圖為卓揆赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。記者曾原信／攝影

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋，為中華隊加油，卻引發卓揆疑似公器私用的政治風波。國民黨前立委陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

卓榮泰7日赴東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，替中華隊加油，在野質疑公器私用。陳以信說，WBC經典賽開打，卓榮泰7日突然現身東京巨蛋為中華隊加油，本來是一件好事，行政院長訪日也算是台日之間的重要外交進展。不過卓榮泰硬要說成是「私人行程」，反而弄巧成拙，把好事變成壞事。

陳以信表示，當行政院長以私人身分到日本度假、看球，卻使用空軍松山指揮部的基地以及華航包機，動用政府資源以及人員陪同，外界當然要質疑，這到底是公家還是私人埋單？反而讓卓榮泰陷入公器私用、公私不分的尷尬處境。

陳以信表示，他曾經擔任前總統馬英九的發言人，處理過許多機密外交的安排。他認為整件事更像是失敗的「元首外交」安排。賴總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，旋風訪問日本，所以才安排華航包機，且要從松山指揮部起飛，這都是總統出訪的標準配備，但可能最後日本政府不贊成，賴總統才打了退堂鼓，改由卓榮泰前往。此事背後可能反映出台日之間的認知不同，反而把台日棒球外交的大戲給做小、做壞。

陳以信指出，如何適當處理台日文化外交，過去台灣是有成功經驗的，例如在馬英九時期，國立故宮博物院曾將珍貴的文物送到日本展覽，當時的第一夫人周美青就以「國寶文物交流」的名義正式訪問日本，為台日關係帶來高潮。

陳以信說，他相信賴總統也想趁這次棒球外交來建立外交突破，但可惜沒能掌握該有的分寸與技巧，最後卻演變成行政院長可能的公私不分、濫用公帑的政治風波。

私人行程 台日 華航 卓榮泰 日本 陳以信

延伸閱讀

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

高市早苗與卓榮泰 孰智孰愚

卓榮泰「私人行程」赴日看經典賽 藍白質疑包機費誰付？大批維安也自費？

赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油

相關新聞

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮泰濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。