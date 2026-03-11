聽新聞
冷眼集／政府佛系監管 國旅還有多少未爆彈

聯合報／ 本報記者賴香珊鄭國樑
杉林溪昨發生遊園車墜谷意外，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，造成1死7人輕重傷。本報資料照 江良誠
政府力拚國旅經濟，賴清德總統宣示要組「觀光國家隊」、要衝破兆元觀光產值，但今年以來，花蓮鯉魚潭翻船奪命，南投杉林溪遊園車墜谷釀死傷，加上石門水庫遊艇救生衣劣化，遊客安全命懸一線，從地方到中央若不上緊發條，不知國旅還有多少未爆彈？

杉林溪遊園車肇事原因仍待調查，但現行管理制度不明確，政府「佛系監管」的真空狀態，等於把遊客安全寄託於業者的良心自律，但遊客的死傷，政府一定難辭其咎。

類似觀光運具事故並非首次，去年四月宜蘭綠博小火車翻覆一死一傷，今年二月花蓮鯉魚潭翻船導致男童溺斃，人命代價凸顯管理問題。這次遊園車肇事，長期未有明確管理規定，僅由業者自主管理，再由地方或中央政府行政督導，凸顯觀光園區運具安全的潛在風險。

國內大型遊樂或森林園區場域愈來愈大，遊園交通運具的管理也愈發重要，在追求觀光量化數據之餘，安全品質的堅持更是不容或缺。政府若不趕緊補破網擺脫佛系心態，類似事故恐怕會再發生。

縱有管理規範，若未百分百落實，也難以確保安全。石門水庫遊湖是觀光重點發展項目，卻被議員爆料遊艇上的救生衣，竟然出現尼龍繩劣化無法綁繫，當救生衣「中看不中用」，監督管理機制出問題，讓水域安全亮紅燈。

依桃園市渡船遊艇公會說法，交通部航港局每年都會定期檢查，甚至連假前也會抽檢，如此嚴謹把關，為何救生衣繫繩會破損到幾乎成粉末的程度？相關檢查為何放任救生衣形同虛設？

主管機關交通部航管局應詳加檢討，石門水庫所在的桃園市政府也不該置身事外，地方制度法授權各縣市制定地方自治條例，以台南市為例已制定「台南市載客小船管理自治條例」，提高乘客保險額，並要求依乘客人數計算保額，若地方政府僅將問題「轉達」給中央，這樣的態度恐怕只會惡化觀光「慘」業雪上加霜。

車禍 杉林溪 交通部 石門水庫 地方制度法 航港局

延伸閱讀

杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

相關新聞

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

南投杉林溪生態園區遊園車墜谷釀一死七傷，各界關注遊園車安全管理問題。交通部觀光署上月底發函包括南投在內四縣市政府，本月十九日將審議遊園車管理計畫，孰料會議前發生事故。地方政府表示，遊園車不須掛車牌，未納入監理系統管理，現行觀光法規也未納管，「確實缺乏全國一致的管理指引」，僅靠業者自主維護，恐成管理漏洞。

杉林溪墜谷慘案 觀光署將檢討現行遊園車管理制度

杉林溪遊園車墜落意外引發國人關注。交通部觀光署本月十九日將開會討論遊園車管理審查會議，未料尚未召開就發生事故，觀光署目前仍依既定時程，屆時將邀專家學者、交通部運輸研究所、部分縣市政府、台灣觀光遊樂區協會討論。

警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

杉林溪園區遊園車疑爆衝墜谷，事故車輛前晚已拖吊到南投縣竹山警分局，車身嚴重扭曲毀損，警方鑑識人員與運安會昨天進入宛如廢鐵的車體勘驗採證，詳細肇事原因仍待調查。檢方昨相驗陳姓死者，死因為顱內出血；七名傷者中仍有五人住院，其中吳姓男子插管搶救，仍未脫險。

杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區接駁車9日墜落邊坡釀1死7傷，金管會今天表示，遊園車沒掛車牌，不適用強制險契約，不過...

杉林溪遊園車翻覆釀1死 檢方今相驗致命原因曝

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，造成1死7傷，不幸身亡的田中鎮陳姓鎮民遺體今相驗，檢方表示，主要致命原因為顱內出血。家屬謝絕外界探問，也沒對外表示相關意見。

