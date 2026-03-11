冷眼集／政府佛系監管 國旅還有多少未爆彈

政府力拚國旅經濟，賴清德總統宣示要組「觀光國家隊」、要衝破兆元觀光產值，但今年以來，花蓮鯉魚潭翻船奪命，南投杉林溪遊園車墜谷釀死傷，加上石門水庫遊艇救生衣劣化，遊客安全命懸一線，從地方到中央若不上緊發條，不知國旅還有多少未爆彈？

杉林溪遊園車肇事原因仍待調查，但現行管理制度不明確，政府「佛系監管」的真空狀態，等於把遊客安全寄託於業者的良心自律，但遊客的死傷，政府一定難辭其咎。

類似觀光運具事故並非首次，去年四月宜蘭綠博小火車翻覆一死一傷，今年二月花蓮鯉魚潭翻船導致男童溺斃，人命代價凸顯管理問題。這次遊園車肇事，長期未有明確管理規定，僅由業者自主管理，再由地方或中央政府行政督導，凸顯觀光園區運具安全的潛在風險。

國內大型遊樂或森林園區場域愈來愈大，遊園交通運具的管理也愈發重要，在追求觀光量化數據之餘，安全品質的堅持更是不容或缺。政府若不趕緊補破網擺脫佛系心態，類似事故恐怕會再發生。

縱有管理規範，若未百分百落實，也難以確保安全。石門水庫遊湖是觀光重點發展項目，卻被議員爆料遊艇上的救生衣，竟然出現尼龍繩劣化無法綁繫，當救生衣「中看不中用」，監督管理機制出問題，讓水域安全亮紅燈。

依桃園市渡船遊艇公會說法，交通部航港局每年都會定期檢查，甚至連假前也會抽檢，如此嚴謹把關，為何救生衣繫繩會破損到幾乎成粉末的程度？相關檢查為何放任救生衣形同虛設？

主管機關交通部航管局應詳加檢討，石門水庫所在的桃園市政府也不該置身事外，地方制度法授權各縣市制定地方自治條例，以台南市為例已制定「台南市載客小船管理自治條例」，提高乘客保險額，並要求依乘客人數計算保額，若地方政府僅將問題「轉達」給中央，這樣的態度恐怕只會惡化觀光「慘」業雪上加霜。