警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

杉林溪園區遊園車疑爆衝墜谷，事故車輛前晚已拖吊到南投縣竹山警分局，車身嚴重扭曲毀損，警方鑑識人員與運安會昨天進入宛如廢鐵的車體勘驗採證，詳細肇事原因仍待調查。檢方昨相驗陳姓死者，死因為顱內出血；七名傷者中仍有五人住院，其中吳姓男子插管搶救，仍未脫險。

這起事故發生在前天中午，釀一死七傷，業者前晚已調派大型拖吊車，將事故車自逾廿公尺深的山谷吊起，拖至竹山警分局保管。

巴士因嚴重撞擊車體嚴重毀損，車頭扭曲變形，車窗玻璃碎裂，鑑識人員與運安會人員昨進入車體勘驗，針對車體結構、機械設施、煞車系統、車胎紋路與車廂內外採證，盼還原事發當時狀況，釐清車輛失控原因是人為、機械故障或其他因素。

竹山警分局表示，肇事的王姓司機酒測值為零，目前仍住院觀察，等傷勢穩定後再製作筆錄，相關鑑識跡證將送南投地檢署偵辦。

陳姓死者與為彰化田中鎮民，檢方相驗後，陳男頭部有十公分撕裂傷，致死原因為顱內出血，其妻因受傷仍住院治療，昨相驗時家屬謝絕外界詢問，未對外表示意見。

吳家五姊弟出遊遭逢事故，五十四歲么弟傷勢較重，肋骨多處骨折、左側股骨轉子骨折、氣胸與肝臟撕裂傷，目前插管在加護病房觀察；五十七歲四姊左側肋骨多處骨折，合併氣血胸等，仍住院治療。

吳家大姊指出，前天到杉林溪賞櫻花，去年同時間姊弟也相伴出遊，意外當時車輛行經下坡路段，疑似為閃避來車，車速忽然變快，司機先撞山壁試圖減速，「整個人天旋地轉」，最後失控衝落山谷。