警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

聯合報／ 記者賴香珊林敬家簡慧珍／連線報導
杉林溪發生遊園車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，鑑識人員在駕駛座附近勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪發生遊園車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，鑑識人員在駕駛座附近勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影

杉林溪園區遊園車疑爆衝墜谷，事故車輛前晚已拖吊到南投縣竹山警分局，車身嚴重扭曲毀損，警方鑑識人員與運安會昨天進入宛如廢鐵的車體勘驗採證，詳細肇事原因仍待調查。檢方昨相驗陳姓死者，死因為顱內出血；七名傷者中仍有五人住院，其中吳姓男子插管搶救，仍未脫險。

這起事故發生在前天中午，釀一死七傷，業者前晚已調派大型拖吊車，將事故車自逾廿公尺深的山谷吊起，拖至竹山警分局保管。

巴士因嚴重撞擊車體嚴重毀損，車頭扭曲變形，車窗玻璃碎裂，鑑識人員與運安會人員昨進入車體勘驗，針對車體結構、機械設施、煞車系統、車胎紋路與車廂內外採證，盼還原事發當時狀況，釐清車輛失控原因是人為、機械故障或其他因素。

竹山警分局表示，肇事的王姓司機酒測值為零，目前仍住院觀察，等傷勢穩定後再製作筆錄，相關鑑識跡證將送南投地檢署偵辦。

陳姓死者與為彰化田中鎮民，檢方相驗後，陳男頭部有十公分撕裂傷，致死原因為顱內出血，其妻因受傷仍住院治療，昨相驗時家屬謝絕外界詢問，未對外表示意見。

吳家五姊弟出遊遭逢事故，五十四歲么弟傷勢較重，肋骨多處骨折、左側股骨轉子骨折、氣胸與肝臟撕裂傷，目前插管在加護病房觀察；五十七歲四姊左側肋骨多處骨折，合併氣血胸等，仍住院治療。

吳家大姊指出，前天到杉林溪賞櫻花，去年同時間姊弟也相伴出遊，意外當時車輛行經下坡路段，疑似為閃避來車，車速忽然變快，司機先撞山壁試圖減速，「整個人天旋地轉」，最後失控衝落山谷。

相關新聞

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

南投杉林溪生態園區遊園車墜谷釀一死七傷，各界關注遊園車安全管理問題。交通部觀光署上月底發函包括南投在內四縣市政府，本月十九日將審議遊園車管理計畫，孰料會議前發生事故。地方政府表示，遊園車不須掛車牌，未納入監理系統管理，現行觀光法規也未納管，「確實缺乏全國一致的管理指引」，僅靠業者自主維護，恐成管理漏洞。

冷眼集／政府佛系監管 國旅還有多少未爆彈

政府力拚國旅經濟，賴清德總統宣示要組「觀光國家隊」、要衝破兆元觀光產值，但今年以來，花蓮鯉魚潭翻船奪命，南投杉林溪遊園車墜谷釀死傷，加上石門水庫遊艇救生衣劣化，遊客安全命懸一線，從地方到中央若不上緊發條，不知國旅還有多少未爆彈？

杉林溪墜谷慘案 觀光署將檢討現行遊園車管理制度

杉林溪遊園車墜落意外引發國人關注。交通部觀光署本月十九日將開會討論遊園車管理審查會議，未料尚未召開就發生事故，觀光署目前仍依既定時程，屆時將邀專家學者、交通部運輸研究所、部分縣市政府、台灣觀光遊樂區協會討論。

杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區接駁車9日墜落邊坡釀1死7傷，金管會今天表示，遊園車沒掛車牌，不適用強制險契約，不過...

杉林溪遊園車翻覆釀1死 檢方今相驗致命原因曝

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，造成1死7傷，不幸身亡的田中鎮陳姓鎮民遺體今相驗，檢方表示，主要致命原因為顱內出血。家屬謝絕外界探問，也沒對外表示相關意見。

