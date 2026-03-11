聽新聞
0:00 / 0:00

杉林溪墜谷慘案 觀光署將檢討現行遊園車管理制度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
杉林溪發生遊園車墜谷意外，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，造成1死7人輕重傷。圖／聯合報系資料照片
杉林溪發生遊園車墜谷意外，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，造成1死7人輕重傷。圖／聯合報系資料照片

杉林溪遊園車墜落意外引發國人關注。交通部觀光署本月十九日將開會討論遊園車管理審查會議，未料尚未召開就發生事故，觀光署目前仍依既定時程，屆時將邀專家學者、交通部運輸研究所、部分縣市政府、台灣觀光遊樂區協會討論。

遊樂園遊園車屬觀光署管轄，相較遊樂設施有較嚴格規範，遊園車僅靠業者自主管理，再由地方、中央單位督導，監察力道不足。觀光署表示，為精進觀光遊樂園區遊園車的安全管理制度，今年一月已委託辦理「遊園車安全管理制度精進研究案」，並依研究進度分階段召開工作報告審查會議。

觀光署指出，三月十九日會議主要針對第一期工作執行計畫書內容進行報告，目前仍依原訂時程於觀光署召開，後續並將依審查進度再召開第二期及第三期會議。該研究案主要是因應近年各地觀光遊樂園區遊憩型態多元發展，主動檢討遊園車相關管理制度，透過專業研究蒐整各園區實務運作情形與安全管理需求，作為後續制度精進的重要參考。

至於近期發生的事故，觀光署說，目前仍由相關單位調查釐清中，也將視調查結果及研究成果，持續檢討並精進相關安全管理機制，以確保遊客安全。

車禍 杉林溪 觀光署 交通部 運輸研究所

延伸閱讀

杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

相關新聞

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

南投杉林溪生態園區遊園車墜谷釀一死七傷，各界關注遊園車安全管理問題。交通部觀光署上月底發函包括南投在內四縣市政府，本月十九日將審議遊園車管理計畫，孰料會議前發生事故。地方政府表示，遊園車不須掛車牌，未納入監理系統管理，現行觀光法規也未納管，「確實缺乏全國一致的管理指引」，僅靠業者自主維護，恐成管理漏洞。

冷眼集／政府佛系監管 國旅還有多少未爆彈

政府力拚國旅經濟，賴清德總統宣示要組「觀光國家隊」、要衝破兆元觀光產值，但今年以來，花蓮鯉魚潭翻船奪命，南投杉林溪遊園車墜谷釀死傷，加上石門水庫遊艇救生衣劣化，遊客安全命懸一線，從地方到中央若不上緊發條，不知國旅還有多少未爆彈？

杉林溪墜谷慘案 觀光署將檢討現行遊園車管理制度

杉林溪遊園車墜落意外引發國人關注。交通部觀光署本月十九日將開會討論遊園車管理審查會議，未料尚未召開就發生事故，觀光署目前仍依既定時程，屆時將邀專家學者、交通部運輸研究所、部分縣市政府、台灣觀光遊樂區協會討論。

警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

杉林溪園區遊園車疑爆衝墜谷，事故車輛前晚已拖吊到南投縣竹山警分局，車身嚴重扭曲毀損，警方鑑識人員與運安會昨天進入宛如廢鐵的車體勘驗採證，詳細肇事原因仍待調查。檢方昨相驗陳姓死者，死因為顱內出血；七名傷者中仍有五人住院，其中吳姓男子插管搶救，仍未脫險。

杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區接駁車9日墜落邊坡釀1死7傷，金管會今天表示，遊園車沒掛車牌，不適用強制險契約，不過...

杉林溪遊園車翻覆釀1死 檢方今相驗致命原因曝

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，造成1死7傷，不幸身亡的田中鎮陳姓鎮民遺體今相驗，檢方表示，主要致命原因為顱內出血。家屬謝絕外界探問，也沒對外表示相關意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。