杉林溪墜谷慘案 觀光署將檢討現行遊園車管理制度

杉林溪遊園車墜落意外引發國人關注。交通部觀光署本月十九日將開會討論遊園車管理審查會議，未料尚未召開就發生事故，觀光署目前仍依既定時程，屆時將邀專家學者、交通部運輸研究所、部分縣市政府、台灣觀光遊樂區協會討論。

遊樂園遊園車屬觀光署管轄，相較遊樂設施有較嚴格規範，遊園車僅靠業者自主管理，再由地方、中央單位督導，監察力道不足。觀光署表示，為精進觀光遊樂園區遊園車的安全管理制度，今年一月已委託辦理「遊園車安全管理制度精進研究案」，並依研究進度分階段召開工作報告審查會議。

觀光署指出，三月十九日會議主要針對第一期工作執行計畫書內容進行報告，目前仍依原訂時程於觀光署召開，後續並將依審查進度再召開第二期及第三期會議。該研究案主要是因應近年各地觀光遊樂園區遊憩型態多元發展，主動檢討遊園車相關管理制度，透過專業研究蒐整各園區實務運作情形與安全管理需求，作為後續制度精進的重要參考。

至於近期發生的事故，觀光署說，目前仍由相關單位調查釐清中，也將視調查結果及研究成果，持續檢討並精進相關安全管理機制，以確保遊客安全。