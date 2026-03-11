國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

南投杉林溪生態園區遊園車墜谷釀一死七傷，各界關注遊園車安全管理問題。交通部觀光署上月底發函包括南投在內四縣市政府，本月十九日將審議遊園車管理計畫，孰料會議前發生事故。地方政府表示，遊園車不須掛車牌，未納入監理系統管理，現行觀光法規也未納管，「確實缺乏全國一致的管理指引」，僅靠業者自主維護，恐成管理漏洞。

各地遊樂園與風景區不乏遊園車輛，例如新竹六福村動物園、台中市麗寶樂園、東勢林場森林遊樂區等。以發生事故的杉林溪為例，該遊園車屬於甲類大客車，尺寸與坊間公車類似，因僅在園區內、非一般道路行駛，無需申請車牌，也未納入觀光旅遊業管理規則中應實施安全檢查的觀光遊樂設施範圍。

地方承辦人員說，杉林溪事故後，觀光署雖表示依該規則納管，要求地方政府每上、下半年各實施安全檢查，但依該規定第卅二條，列管機械、陸域、水域、空域與其他經主管機關核定之遊樂設施，遊園車並未納入其中，檢查表也未列入，過去中央督導地方政府觀光旅遊業務，即使未檢查遊園車也未在考核中列為缺失。

另方面，遊園車並非遊樂設施，反而屬於交通工具，地方承辦人員坦言理應屬於車輛監理業務，管理機關為中央。不過，車輛監理單位認為，遊園車並非行駛一般道路，也無須領牌未納管，遊園車成為觀光、監理系統中的安檢漏洞。

南投縣府表示，觀光署上月廿六日發文，將於十九日舉行「遊樂園區遊園車管理委託研究案審查會議」，作為未來制定遊園車管理政策參考；遊園車不屬於法規中的遊樂設施，中央也未指定納管，依法需要中央協調相關主管機關制定管理規範。

新竹縣府回應，遊園車多屬特定場域的接駁設施，與一般機械等遊樂設施不同，未納入稽查項目，安檢多由業者自行負責；目前全國確實尚未建立一致的管理指引，例如一般掛牌車輛有汰換年限，但遊園車未納入規範，只能靠業者落實保養與檢查。

消費者文教基金會交通委員會召集人李克聰說，此事故非單一事件，觀光署對於車輛監理不具專業性，一般遊園車或巴士由監理單位直接納管較合適，毋須再委託其他單位辦理，若屬特殊觀光運具，再由中央或地方權責單位管理即可；類似遊園車不僅在遊樂區，也存在於校園或大面積園區，中央應整合相關單位通盤考量制訂管理規則。

明新科技大學行銷與流通管理系主任鍾政偉說，遊園車若用於園區內遊客接駁服務，概念上屬於園區內的遊樂設施，應由觀光主管機關負責管理並制訂規範；監理單位車輛管理多集中定檢、保養與設備等項目，難涵蓋園區營運動線規畫、乘客安全等，恐難精準回應遊客安全需求。