杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區接駁車9日墜落邊坡釀1死7傷，金管會今天表示，遊園車沒掛車牌，不適用強制險契約，不過其性質仍屬強制汽車責任險契約的汽車種類，受害者可向汽車交通事故特別補償基金申請補償，金額比照強制險，身故給付新台幣200萬元，醫療以20萬元為上限。

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區電動接駁車9日墜落邊坡，釀駕駛與乘客共1死7傷。外界關注保險理賠狀況。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，根據報導，遊園車主要是園內接駁使用，本身沒掛車牌，因此無法跟一般掛牌車輛直接投保強制險。

蔡火炎進一步指出，根據強制汽車責任保險法（強保法）規定，遊園車符合金管會跟交通部公告強保法的汽車種類，屬於「其他各種非依軌道行駛，具有運輸功能的陸上動力車輛」，像園區遊園車、沒輪胎的挖土機等都屬此類。

蔡火炎解釋，依強保法第40條規定，這類車輛如果乘客跟車外第3人因事故受損害，受害者可向財團法人汽車交通事故特別補償基金（特別補償基金）申請補償，補償金額比照現行強保法規定，身故給付200萬元，醫療以20萬元為上限。若特別補償基金補償後，若確認有所謂應負責任者，可再做代位追償。

此外，蔡火炎指出，杉林溪遊樂事業股份有限公司有投保公共意外責任保險，不過承保公司與金額屬營業資訊，不便說明。公共意外責任保險是否啟動，待司法進一步釐清，若確認依法應負擔賠償責任才會啟動。目前承保公司已啟動保戶關懷措施，保險局將持續關心此案進度，並適時協助。