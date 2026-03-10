快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0:4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

中央社／ 台北10日電

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區接駁車9日墜落邊坡釀1死7傷，金管會今天表示，遊園車沒掛車牌，不適用強制險契約，不過其性質仍屬強制汽車責任險契約的汽車種類，受害者可向汽車交通事故特別補償基金申請補償，金額比照強制險，身故給付新台幣200萬元，醫療以20萬元為上限。

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區電動接駁車9日墜落邊坡，釀駕駛與乘客共1死7傷。外界關注保險理賠狀況。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，根據報導，遊園車主要是園內接駁使用，本身沒掛車牌，因此無法跟一般掛牌車輛直接投保強制險。

蔡火炎進一步指出，根據強制汽車責任保險法（強保法）規定，遊園車符合金管會跟交通部公告強保法的汽車種類，屬於「其他各種非依軌道行駛，具有運輸功能的陸上動力車輛」，像園區遊園車、沒輪胎的挖土機等都屬此類。

蔡火炎解釋，依強保法第40條規定，這類車輛如果乘客跟車外第3人因事故受損害，受害者可向財團法人汽車交通事故特別補償基金（特別補償基金）申請補償，補償金額比照現行強保法規定，身故給付200萬元，醫療以20萬元為上限。若特別補償基金補償後，若確認有所謂應負責任者，可再做代位追償。

此外，蔡火炎指出，杉林溪遊樂事業股份有限公司有投保公共意外責任保險，不過承保公司與金額屬營業資訊，不便說明。公共意外責任保險是否啟動，待司法進一步釐清，若確認依法應負擔賠償責任才會啟動。目前承保公司已啟動保戶關懷措施，保險局將持續關心此案進度，並適時協助。

車禍 杉林溪 金管會

延伸閱讀

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

相關新聞

杉林溪遊園車翻覆釀1死 檢方今相驗致命原因曝

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，造成1死7傷，不幸身亡的田中鎮陳姓鎮民遺體今相驗，檢方表示，主要致命原因為顱內出血。家屬謝絕外界探問，也沒對外表示相關意見。

杉林溪遊園車墜邊坡釀1死7傷 金管會：可申請特別補償

南投縣杉林溪森林生態渡假園區1輛園區接駁車9日墜落邊坡釀1死7傷，金管會今天表示，遊園車沒掛車牌，不適用強制險契約，不過...

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

南投縣杉林溪森林生態渡假園區昨天發生遊園巴士墜谷事故，造成1死7傷，由於該車輛未掛牌、也未受主管機關監理，引發外界關注遊園車管理制度漏洞。不少縣市遊樂園設有遊園車接駁服務，新竹如六福村也設有動物園遊園車。新竹縣政府今天回應，遊園車多屬園區或特定場域內的接駁設施，性質與一般機動遊樂設施不同，目前未納入遊樂區稽查項目，因此安全維護與日常檢查主要由園區自行負責。

制度漏洞中央知情？杉林溪遊園車墜谷奪命 南投縣證實上月收開會通知

南投竹山杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷引關注，遊園車無須申領牌照也惹質疑。然遊園車管理制度有漏洞，觀光署疑有察覺，上月底發文地方政府19日開會研議納管，未料還沒開會就出事。南投縣府證實將開會，後續配合主管機關辦理。

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區昨發生接駁車墜谷事故，釀1死7傷。為釐清事故肇因，業者昨漏夜將遊園車從逾20米深谷底吊起，但已如廢鐵；警方今會同運安會人員進入嚴重毀損變形的失事車輛內勘驗採證，確切肇因仍待調查釐清。

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀1死7人輕重傷，彰化基督教醫療體系共接收6名轉院患者，其中一人已經出院，其他人都還在住院觀察，其中傷勢最重的是5姊弟中54歲么弟吳姓男子，有肋骨骨折、血胸，所幸生命跡象穩定，院方已輸血、插管治療中，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。