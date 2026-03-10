杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

南投縣杉林溪森林生態渡假園區昨天發生遊園巴士墜谷事故，造成1死7傷，由於該車輛未掛牌、也未受主管機關監理，引發外界關注遊園車管理制度漏洞。不少縣市遊樂園設有遊園車接駁服務，新竹如六福村也設有動物園遊園車。新竹縣政府今天回應，遊園車多屬園區或特定場域內的接駁設施，性質與一般機動遊樂設施不同，目前未納入遊樂區稽查項目，因此安全維護與日常檢查主要由園區自行負責。

交通部觀光署已於上月26日發文通知地方政府，預計3月19日召開「遊樂園區遊園車管理委託研究案審查會議」，作為未來制定遊園車相關政策或管理措施的重要參考。新竹縣政府指出，已收到觀光署審查會議通知，屆時將派員出席與會，提供地方意見。

針對遊園車不需掛車牌、也不受監理站管理的情況，新竹縣府說明，目前全國確實尚未建立一致的管理指引。舉例而言，一般掛牌車輛會規定汰換年限，但遊園車並未納入此類規範。縣府建議業者仍應落實車輛維護保養、操作人員教育訓練與乘客安全管理，以確保使用安全。

此外，縣府也呼籲業者應加強日常巡檢，定期進行設備維護並投保相關保險，以降低風險。地方政府未來也將持續透過輔導與宣導機制，協助業者提升整體安全管理，確保遊園車運作安全，維護遊客權益。