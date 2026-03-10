快訊

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
遊園車的車輛未掛牌、也未受主管機關監理，引發外界關注相關管理制度。圖為六福村的遊園車。圖／本報資料照片
遊園車的車輛未掛牌、也未受主管機關監理，引發外界關注相關管理制度。圖為六福村的遊園車。圖／本報資料照片

南投縣杉林溪森林生態渡假園區昨天發生遊園巴士墜谷事故，造成1死7傷，由於該車輛未掛牌、也未受主管機關監理，引發外界關注遊園車管理制度漏洞。不少縣市遊樂園設有遊園車接駁服務，新竹如六福村也設有動物園遊園車。新竹縣政府今天回應，遊園車多屬園區或特定場域內的接駁設施，性質與一般機動遊樂設施不同，目前未納入遊樂區稽查項目，因此安全維護與日常檢查主要由園區自行負責。

交通部觀光署已於上月26日發文通知地方政府，預計3月19日召開「遊樂園區遊園車管理委託研究案審查會議」，作為未來制定遊園車相關政策或管理措施的重要參考。新竹縣政府指出，已收到觀光署審查會議通知，屆時將派員出席與會，提供地方意見。

針對遊園車不需掛車牌、也不受監理站管理的情況，新竹縣府說明，目前全國確實尚未建立一致的管理指引。舉例而言，一般掛牌車輛會規定汰換年限，但遊園車並未納入此類規範。縣府建議業者仍應落實車輛維護保養、操作人員教育訓練與乘客安全管理，以確保使用安全。

此外，縣府也呼籲業者應加強日常巡檢，定期進行設備維護並投保相關保險，以降低風險。地方政府未來也將持續透過輔導與宣導機制，協助業者提升整體安全管理，確保遊園車運作安全，維護遊客權益。

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

杉林溪遊園車墜邊坡1死7傷 駕駛稱車暴衝停不住

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區昨發生接駁車墜谷事故，釀1死7傷。為釐清事故肇因，業者昨漏夜將遊園車從逾20米深谷底吊起，但已如廢鐵；警方今會同運安會人員進入嚴重毀損變形的失事車輛內勘驗採證，確切肇因仍待調查釐清。

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀1死7人輕重傷，彰化基督教醫療體系共接收6名轉院患者，其中一人已經出院，其他人都還在住院觀察，其中傷勢最重的是5姊弟中54歲么弟吳姓男子，有肋骨骨折、血胸，所幸生命跡象穩定，院方已輸血、插管治療中，

杉林溪遊園車翻覆釀1死 檢方今相驗致命原因曝

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，造成1死7傷，不幸身亡的田中鎮陳姓鎮民遺體今相驗，檢方表示，主要致命原因為顱內出血。家屬謝絕外界探問，也沒對外表示相關意見。

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

制度漏洞中央知情？杉林溪遊園車墜谷奪命 南投縣證實上月收開會通知

南投竹山杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷引關注，遊園車無須申領牌照也惹質疑。然遊園車管理制度有漏洞，觀光署疑有察覺，上月底發文地方政府19日開會研議納管，未料還沒開會就出事。南投縣府證實將開會，後續配合主管機關辦理。

南投杉林溪遊園車墜谷 彰化1死6傷 王惠美：第一時間關懷

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，受傷的兩個家庭是彰化縣民，不幸去世的田中鎮陳姓鎮民遺體昨送回家，家屬謝絕外界探問；其餘傷者在醫院治療。彰化縣長王惠美今表示，縣政府第一時間啟動因應措施，後續醫療和照顧也竭盡所能協助。

