制度漏洞中央知情？杉林溪遊園車墜谷奪命 南投縣證實上月收開會通知

南投竹山杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷引關注，遊園車無須申領牌照也惹質疑。然遊園車管理制度有漏洞，觀光署疑有察覺，上月底發文地方政府19日開會研議納管，未料還沒開會就出事。南投縣府證實將開會，後續配合主管機關辦理。

杉林溪森林生態渡假園區為國內知名觀光景點，昨天一輛載有7名遊客的遊園接駁車，行經遊客中心往松瀧瀑布路段時，過彎時因不明原因擦撞山壁，隨後衝出路面，加上司機車內8人，連人帶車掉落2、30米邊坡，造成1死7人輕重傷。

由於，該起遊園車墜谷事故發生在杉林溪森林生態渡假園區內，該載客巴士僅在園區內使用，非屬在一般道路行駛，車輛毋須申領牌照，也不受公路監理機關管轄，僅靠業者自主管理，再由地方政府、中央單位督導，管理制度漏洞引發質疑。

觀光署昨表示，遊園車依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，南投縣政府應於上、下半年各檢查一次。但縣府表示，面積10公頃以上的觀光遊樂業的主管機關為交通部觀光署，該管理規則並未明文規定遊園車輛屬遊樂設施。

南投縣政府也表示，杉林溪遊園車事故發生後，縣府仍全力協助杉林溪園區慰問死亡遊客家屬、關心受傷遊客及相關保險理賠等善後工作，同時派員配合交通部觀光署及南投地檢署勘查事發地點、原因及後續因應處理。

然而，遊園車管理制度有漏洞，觀光署疑早有察覺，上月26日有發文給地方政府，將在19日要召開「遊樂園區遊園車管理委託研究案審查會議」，作為未來制訂遊園車相關政策或措施參考；沒想到，還沒開會討論納管就先出事了。

對此，縣府證實有收到開會通知單，縣府表示，由於園區接駁車（遊園車）於該管理規則未明文規定屬何種遊樂設施，並規定檢查內容由中央主管機關協調相關主管機關定之，後續配合中央主管機關辦理，未來定期檢查也會邀相關單位辦理。

杉林溪昨發生遊園車墜谷意外，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，造成1死7人輕重傷。本報資料照