影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
南投竹山杉林溪森林生態渡假園區昨發生接駁車墜谷事故，釀1死7傷。為釐清事故肇因，業者昨漏夜將遊園車從逾20米深谷底吊起，但已如廢鐵；警方今會同運安會人員進入嚴重毀損變形的失事車輛內勘驗採證，確切肇因仍待調查釐清。

該事故發生在杉林溪森林生態渡假園區內，一輛載有7名遊客的免費遊園接駁車，行經遊客中心往松瀧瀑布路段時，過彎時因不明原因擦撞山壁，隨後衝出路面，加上司機車內共8人隨車掉落2、30米邊坡，撞斷多棵樹木至谷底才停下。

由於，接駁車墜谷撞擊力道猛烈，其中66歲陳姓男子頭部受創嚴重，送醫仍不治，與同行妻子賴姓婦人天人永隔；王姓司機與另5名遊客吳姓五姊弟，性命無礙，但有不同程度傷勢，王男與其中4人目前仍留院或轉院，持續治療及觀察。

為釐清接駁車墜谷事故肇因，杉林溪業者昨調派大型吊車及拖車，漏夜把失事車輛從逾20米深谷底吊起，並拖至竹山警分局保管；南投縣警察局鑑識小組今上午會同國家運輸安全委員會人員進入車體嚴重毀損的失事車輛內勘驗採證。

而偌大的巴士因受到劇烈撞擊，車體嚴重毀損、車頭扭曲變形、車窗玻璃碎裂，鑑識人員及運安會人員多次進出車內，雙方有時交流討論車體構造，分別詳細勘驗駕駛座附近機械設備、車廂內外及巴士車胎等狀況，期間不時攝影蒐證。

針對接駁車墜谷原因，竹山警分局表示，肇事的王姓司機目前因傷仍在醫院治療觀察，待其傷況穩定後再作筆錄；今上午也由南投縣警察局鑑識小組會同運安會人員勘驗肇事車輛，後續會將相關勘驗跡證送交由南投地檢署，進一步釐清案情。

據了解，警方鑑識小組及運安會人員今針對車輛撞擊點等車體位置進行記錄，並對車上駕駛座，以及輪胎紋路、煞車系統等進行勘驗採證，盼能進一步還原事發車輛事發當下狀況，以釐清接駁車失控原因係因人為、機械故障或其他因素造成。

杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，鑑識人員在駕駛座附近勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷，失事車輛已如廢鐵，運安會人員勘驗車內外狀況採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷，失事車輛已如廢鐵，運安會人員勘驗輪胎、紋路等採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，鑑識人員在駕駛座附近勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
杉林溪昨發生接駁車墜谷事故，失事車輛已如廢鐵，警方今會同運安會人員勘驗採證，盼釐清肇因。記者賴香珊／攝影
