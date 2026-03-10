南投杉林溪遊園車墜谷 彰化1死6傷 王惠美：第一時間關懷

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，受傷的兩個家庭是彰化縣民，不幸去世的田中鎮陳姓鎮民遺體昨送回家，家屬謝絕外界探問；其餘傷者在醫院治療。彰化縣長王惠美今表示，縣政府第一時間啟動因應措施，後續醫療和照顧也竭盡所能協助。

受傷的彰化縣民6人轉送彰化基督教醫院醫療體系，兩人留在南投基督教醫院，3人到彰基醫學中心、1人被送員林基督教醫院。陳姓鎮民的妻子住員基，表明不願外界打擾。

彰化縣政府補助長青旅遊卡，與客運公司合作發車到溪頭旅遊，鼓勵縣民走進大自然吸收芬多精，昨發生車禍，今王惠美說，很遺憾彰化縣有兩個家族參與旅遊而受傷，到外面遊玩本來就存著一些風險，有的可事先防範，有的突發，縣府昨接到消息第一時間啟動關懷措施，社會處、衛生局都作出相關因應措施，也會在醫療及後續照顧竭盡所能協助。