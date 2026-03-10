快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

南投杉林溪遊園車墜谷 彰化1死6傷 王惠美：第一時間關懷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
南投杉林溪昨發生遊園車翻覆意外事故，現場拉起封鎖線。記者黃仲裕／攝影
南投杉林溪昨發生遊園車翻覆意外事故，現場拉起封鎖線。記者黃仲裕／攝影

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，受傷的兩個家庭是彰化縣民，不幸去世的田中鎮陳姓鎮民遺體昨送回家，家屬謝絕外界探問；其餘傷者在醫院治療。彰化縣長王惠美今表示，縣政府第一時間啟動因應措施，後續醫療和照顧也竭盡所能協助。

受傷的彰化縣民6人轉送彰化基督教醫院醫療體系，兩人留在南投基督教醫院，3人到彰基醫學中心、1人被送員林基督教醫院。陳姓鎮民的妻子住員基，表明不願外界打擾。

彰化縣政府補助長青旅遊卡，與客運公司合作發車到溪頭旅遊，鼓勵縣民走進大自然吸收芬多精，昨發生車禍，今王惠美說，很遺憾彰化縣有兩個家族參與旅遊而受傷，到外面遊玩本來就存著一些風險，有的可事先防範，有的突發，縣府昨接到消息第一時間啟動關懷措施，社會處、衛生局都作出相關因應措施，也會在醫療及後續照顧竭盡所能協助。

車禍 杉林溪

延伸閱讀

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

杉林溪遊園車墜邊坡1死7傷 駕駛稱車暴衝停不住

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

杉林溪遊園車墜谷7人傷亡 死者彰化田中人、夫妻感情好

相關新聞

南投杉林溪遊園車墜谷 彰化1死6傷 王惠美：第一時間關懷

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，受傷的兩個家庭是彰化縣民，不幸去世的田中鎮陳姓鎮民遺體昨送回家，家屬謝絕外界探問；其餘傷者在醫院治療。彰化縣長王惠美今表示，縣政府第一時間啟動因應措施，後續醫療和照顧也竭盡所能協助。

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀一死七人輕重傷。死者為六十六歲陳姓遊客，頭部重創送醫不治，王姓駕駛手部骨折，警詢時表示疑似機械故障車輛暴衝，擦撞山壁減緩衝擊力道後墜谷，肇事原因仍待調查。

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

避暑勝地杉林溪園區與溪頭森林遊樂區相近，但因地勢更高、面積廣大，園方以七輛電動中型巴士在園區內接駁。觀光署指出，事故車輛二○二○年二月出廠，事發前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且開遊園車無事故紀錄，已委託專業單位精進遊園車安全管理制度，研議進一步措施強化遊客安全。

杉林溪遊園車墜邊坡1死7傷 駕駛稱車暴衝停不住

杉林溪園區遊園車今天墜落邊坡，釀駕駛與乘客共1死7傷；據傳，王姓駕駛透露，當時感覺車輛暴衝，踩煞車無效，擦撞左方山壁試圖...

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷事故，造成1死7傷悲劇。南投地檢署檢察官下午到事發現場勘查，為利檢方調查釐清車禍經過，園方調派大型吊車漏夜將失事車輛從20米深谷底吊起，後續拖吊下山勘驗採證。

杉林溪遊園車墜谷7人傷亡 死者彰化田中人、夫妻感情好

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡， 據了解7人都來自彰化縣，其中陳姓死者來自田中鎮，他的妻子賴女也受傷送醫，消息傳回，讓地方人都相當震驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。