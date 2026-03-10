快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

杉林溪接駁車串景點 業者稱時速僅20公里

聯合報／ 記者賴香珊江良誠陳宏睿游振昇胡瑞玲／連線報導

避暑勝地杉林溪園區與溪頭森林遊樂區相近，但因地勢更高、面積廣大，園方以七輛電動中型巴士在園區內接駁。觀光署指出，事故車輛二○二○年二月出廠，事發前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且開遊園車無事故紀錄，已委託專業單位精進遊園車安全管理制度，研議進一步措施強化遊客安全。

杉林溪平均海拔一千六百公尺，由民間業者開發，四季都有花卉可賞景，但園區範圍廣，海拔落差大，熱門景點如松瀧岩瀑布、天地眼等，距離遊客中心單程步行要四十至六十分鐘，對遊客體力挑戰大。

園區以七輛電動巴士接駁，每十五至廿分鐘發車，昨天出事的中巴是由遊客中心開往松瀧岩瀑布的接駁車。南投監理站表示，該車未向監理單位領牌，屬於園區內供遊客搭乘的接駁車，由觀光署管理。

業者指出，接駁車時速僅廿公里，每站點都會暫停，每名駕駛每天來回行駛七至八趟，與一般遊覽車開七、八小時的疲勞度不同。業者代表江華章說，失事的巴士每半年保養一次，紀錄都正常，事故車駕駛有近廿年客運經驗，到職一年多，事故原因仍待調查。

觀光署表示，遊園車行駛於園區內部道路，依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包含業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；其中定期檢查由南投縣政府辦理，每年上、下半年各檢查一次。

昨天事發後，有遊客在網路發文回憶，去年在杉林溪搭遊園車，車輛在轉彎後緊急煞車，乘客無預警全往前倒，隨後車子熄火；當時司機嘗試發動二次才成功，還說如果沒緊急煞車，車輛熄火後可能「衝出山谷」，如今回想「當時真是命大」。

地方人士說，通往溪頭主要為南投縣道一五一延溪公路，若再往杉林溪，需經再沿投五十一線與杉林溪林道，沿線道路蜿蜒，部分山路貼山壁開闢，邊坡陡峭，對大型遊覽車駕駛難度高，雨季易有落石與樹木倒伏。去年六月，一輛遊覽車經縣道一五一縣，突遭路旁倒木擊中車頂，車窗破裂，三乘客遭玻璃碎片割傷。

車禍 杉林溪

延伸閱讀

杉林溪遊園車墜邊坡1死7傷 駕駛稱車暴衝停不住

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

衫林溪接駁墜谷釀1死...觀光署：事故前車輛營運正常、駕駛持合法駕照

杉林溪遊園車墜谷1死7傷 檢察官現場勘查釐清車禍經過

相關新聞

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

南投縣杉林溪森林遊樂區今一輛載著乘客的遊園巴士失控墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。其中傷者中有一家5人來自彰化埔心的吳姓姊弟，其中排行老么的54歲男子傷勢最重，腳需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷事故，造成1死7傷悲劇。南投地檢署檢察官下午到事發現場勘查，為利檢方調查釐清車禍經過，園方調派大型吊車漏夜將失事車輛從20米深谷底吊起，後續拖吊下山勘驗採證。

杉林溪遊園車墜谷7人傷亡 死者彰化田中人、夫妻感情好

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡， 據了解7人都來自彰化縣，其中陳姓死者來自田中鎮，他的妻子賴女也受傷送醫，消息傳回，讓地方人都相當震驚。

杉林溪遊園車墜谷1死7傷 檢察官現場勘查釐清車禍經過

南投縣杉林溪森林遊樂區今天中午遊園接駁車墜谷事故，釀成一死七傷。南投地檢署主任檢察官賴政安下午到現場勘查，表示將詳盡調查釐清車禍經過。園方表示，將盡力負責醫療與保險理賠。

遊園車墜谷事故兩家庭悲劇 陳姓夫妻陰陽兩隔、吳姓姊弟5人受傷

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡，分別來自兩個家庭，其中一對陳姓夫妻一死一傷，另一家吳姓姊弟五人受傷。園區業者已啟動緊急救援與保險理賠程序，並配合交通部觀光署調查事故原因。

1死7傷 疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀一死七人輕重傷。死者為六十六歲陳姓遊客，頭部重創送醫不治，王姓駕駛手部骨折，警詢時表示疑似機械故障車輛暴衝，擦撞山壁減緩衝擊力道後墜谷，肇事原因仍待調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。