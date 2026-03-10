杉林溪接駁車串景點 業者稱時速僅20公里

避暑勝地杉林溪園區與溪頭森林遊樂區相近，但因地勢更高、面積廣大，園方以七輛電動中型巴士在園區內接駁。觀光署指出，事故車輛二○二○年二月出廠，事發前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且開遊園車無事故紀錄，已委託專業單位精進遊園車安全管理制度，研議進一步措施強化遊客安全。

杉林溪平均海拔一千六百公尺，由民間業者開發，四季都有花卉可賞景，但園區範圍廣，海拔落差大，熱門景點如松瀧岩瀑布、天地眼等，距離遊客中心單程步行要四十至六十分鐘，對遊客體力挑戰大。

園區以七輛電動巴士接駁，每十五至廿分鐘發車，昨天出事的中巴是由遊客中心開往松瀧岩瀑布的接駁車。南投監理站表示，該車未向監理單位領牌，屬於園區內供遊客搭乘的接駁車，由觀光署管理。

業者指出，接駁車時速僅廿公里，每站點都會暫停，每名駕駛每天來回行駛七至八趟，與一般遊覽車開七、八小時的疲勞度不同。業者代表江華章說，失事的巴士每半年保養一次，紀錄都正常，事故車駕駛有近廿年客運經驗，到職一年多，事故原因仍待調查。

觀光署表示，遊園車行駛於園區內部道路，依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包含業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；其中定期檢查由南投縣政府辦理，每年上、下半年各檢查一次。

昨天事發後，有遊客在網路發文回憶，去年在杉林溪搭遊園車，車輛在轉彎後緊急煞車，乘客無預警全往前倒，隨後車子熄火；當時司機嘗試發動二次才成功，還說如果沒緊急煞車，車輛熄火後可能「衝出山谷」，如今回想「當時真是命大」。

地方人士說，通往溪頭主要為南投縣道一五一延溪公路，若再往杉林溪，需經再沿投五十一線與杉林溪林道，沿線道路蜿蜒，部分山路貼山壁開闢，邊坡陡峭，對大型遊覽車駕駛難度高，雨季易有落石與樹木倒伏。去年六月，一輛遊覽車經縣道一五一縣，突遭路旁倒木擊中車頂，車窗破裂，三乘客遭玻璃碎片割傷。