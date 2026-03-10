1死7傷 疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀一死七人輕重傷。死者為六十六歲陳姓遊客，頭部重創送醫不治，王姓駕駛手部骨折，警詢時表示疑似機械故障車輛暴衝，擦撞山壁減緩衝擊力道後墜谷，肇事原因仍待調查。

交通部觀光署已要求杉林溪所有遊園車先停駛，配合調查事故原因，在確認全數車輛安全、完成司機教育訓練前，接駁服務無限期停駛。

杉林溪正值櫻花季，吸引遊客賞花。事故目擊者指出，當時遊園車由遊客中心通往松瀧岩瀑布山路，車速突然異常加快，隨即擦撞山壁發出巨大聲響，隨後「砰」的一聲衝破護欄，沿邊坡一路滑落，撞斷好幾棵大樹才停止，山壁揚起大片塵土，乘客在車內倒成一片，驚魂未甫。

目擊者指出，車輛翻落墜谷後，卡在山谷、樹林間，有三名乘客自行爬出車外。杉林溪業者代表江華章說，昨午近十二時卅分獲報後，園區緊急小組立即出動，當時遊園車滑落邊坡卅至四十公尺深，救援人員排成人龍，以繩索與擔架協助八人脫困，救護車將傷者分送多家醫院。

四十九歲王姓駕駛手部骨折，車輛墜谷後自行爬出車外。他警詢時透露，當時疑似車輛機械故障導致暴衝，為減緩衝擊，他將巴士擦撞山壁減速。他被送抵醫院時，記者問是否藉此保護乘客？他神情痛苦點頭回應「嗯」，是否煞車失靈？他未回覆。

南投縣消防局表示，六十六歲陳男到醫院前已無呼吸心跳，後腦有十公分撕裂傷，醫師初判致命傷為頭部重創，其妻六十一歲賴女臉部受傷無大礙。彰化吳家五姊弟相約出遊受傷，五十四歲小弟傷勢較嚴重，右側肋骨、左側股骨轉子等多處骨折、氣胸、肝臟撕裂傷，五十七歲四姊也有多處骨折、創傷性氣血胸，都轉送彰化基督教醫院救治。

吳家三姊談到事發當下，遊園車在轉彎處與其他車會車，沒多久就撞山壁，聽司機大喊一聲「糟了」，車就翻了下去。因車上的人未繫安全帶，所有人東倒西歪，根本來不及反應。

據了解，死者與其妻為彰化退休人士，平時熱愛山林，常結伴上山賞花，二人幾乎每周都到溪頭或杉林溪森林浴，為避開假日人潮，常選在周一上山，不料昨在山林間遭此劫難。

吳姓五姊弟也來自彰化，趁春節回老家團聚，昨天相約上山賞花，原打算從遊客中心走到瀑布，因步行要花近一小時，加上山路坡度起伏，臨時決定搭遊園車，未料車輛失控墜谷，分受輕重傷驚魂未定。

南投地檢署檢察官昨下午赴事故現場勘查，將調閱車輛保養紀錄、行車狀況及相關證據，釐清車輛失控原因與責任歸屬。為利檢方調查車禍經過，園方調派大型吊車漏夜將失事車輛從深谷底吊起，後續拖吊下山勘驗採證。

業者表示，事發後全面停駛遊園車，園方已投保公共意外與乘車保險，最高理賠金額為各五百萬元，將負責後續醫療費與理賠，並檢討園區護欄與行車安全措施。