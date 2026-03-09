杉林溪遊園車墜邊坡1死7傷 駕駛稱車暴衝停不住

杉林溪園區遊園車今天墜落邊坡，釀駕駛與乘客共1死7傷；據傳，王姓駕駛透露，當時感覺車輛暴衝，踩煞車無效，擦撞左方山壁試圖減速後墜邊坡。

杉林溪森林生態渡假園區1輛園區接駁車中午墜落約10公尺深邊坡，車內共1名駕駛、7名乘客，事故後園區派多名員工前往救援，並以擔架協助傷者脫困，還有員工脫下自己外套給傷者保暖。南投縣政府消防局獲報立即啟動大量傷病患處理機制，傷者分送竹山秀傳醫院、衛生福利部南投醫院、東華醫院、南投基督教醫院。

其中66歲陳姓男子獲救呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，頭部有10公分撕裂傷，送醫搶救不治，陳男妻子賴姓女子也受傷送醫；另外，乘客吳姓姊弟一家5人全身擦傷、骨折等傷勢，及49歲王姓駕駛也送醫。

事故現場可見地面無明顯煞車痕跡，據傳，王姓駕駛初步透露，當時感覺車輛暴衝，立即踩下煞車無明顯作用，因此刻意往左方山壁擦撞試圖減速，但車輛仍無法停下，最後衝破木製護欄墜落邊坡。確切事故原因，有待調查釐清。

業者表示，事故車輛為電動接駁車，立位20人、座位20人，為2020年出廠交車，王姓駕駛則原任職客運公司，有20年職業駕駛經驗，去年轉到杉林溪園區工作；杉林溪自然教育中心館長江華章說，遊園車路線從服務中心到松瀧岩瀑布，任務單純，司機都熟悉路況。

由於接駁車僅在園區使用、不在「道路」行駛，因此車輛不需申領汽車牌照，也不受公路監理機關管轄，業者表示，車輛依原廠規範公里數保養並由原廠派技師施作，園區每年接受交通部觀光署、南投縣政府評鑑時，這些車輛維修、保養紀錄也是評鑑須提出資料之一。

杉林溪園區晚間表示，事故後第一時間啟動緊急應變機制，同步通報消防局救援，後續派員駐守醫院協助家屬處理醫療事宜，並提供緊急慰問金；有關傷者醫療費、後續照護、受難家屬賠償，將成立專案小組以最大誠意一對一服務，提供優於法定標準的撫慰方案。

杉林溪園區表示，事故路段配合警方及主管機關完成封鎖，積極彙整相關物證、車輛維修紀錄、監視影像，全力配合司法調查以釐清事故真相，絕不逃避應負法律責任；園區所有遊園接駁車全面暫停營運，並將委請專業機構針對全線路段安全及所有接駁設備進行最嚴格複檢與強化，未確保絕對安全前，不重啟接駁服務。

彰化基督教醫院表示，54歲吳男傷勢較嚴重，檢查發現右側第3至第11肋骨骨折、氣血胸、肝臟撕裂傷合併內出血及左側股骨骨折，入住加護病房；56歲吳女檢查發現左側第1至第6肋骨骨折並合併氣血胸，住院一般病房治療；64歲吳女左側鎖骨骨折，暫不需手術。

南投基督教醫院表示，60歲吳女頭部撕裂傷、顏臉、四肢多處擦傷、頭部插入異物，處理後在南投基督教醫院留院觀察；58歲吳女顏面部擦傷、血腫、右手腕擦傷、胸部挫傷、臀部挫傷，處理後可返家；南投醫院傷者賴女轉院員林基督教醫院、王姓司機持續住院觀察。

據了解，死者陳男與妻子賴女居住彰化縣田中鎮，陳男遺體已由家屬帶回彰化田中處理後事，南投地方檢察署囑託彰化地方檢察署將於明天相驗；吳姓姊弟一家5人也住彰化縣，因此陸續轉院至彰化基督教醫院。

南投地檢署主任檢察官賴政安與承辦檢察官親赴事故現場勘查，賴政安接受媒體聯訪表示，南投地檢署獲報後非常重視，立即指派檢察官分案調查、到場了解事故發生狀況，將詳盡調查以釐清車禍經過。

杉林溪園區位於南投縣竹山鎮，海拔約1600公尺，屬溫帶季風天氣，夏季平均氣溫約攝氏20度，終年可見雲霧繚繞，吸引遊客避暑度假，近期園區櫻花綻放，水面倒映整排櫻花樹美不勝收，就算今天是平日，仍吸引許多遊客前往賞櫻拍照、爬山健行。