快訊

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
杉林溪9日發生遊園車墜谷釀1死，為利檢方調查釐清案情，大型吊車漏夜將失事車輛從邊坡谷底吊起。圖／民眾提供
南投竹山杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷事故，造成1死7傷悲劇。南投地檢署檢察官下午到事發現場勘查，為利檢方調查釐清車禍經過，園方調派大型吊車漏夜將失事車輛從20米深谷底吊起，後續拖吊下山勘驗採證。

該起事故發生在杉林溪森林生態渡假園區內，今天中午12時許，一輛載有7名遊客的遊園接駁車，從遊客中心開往松瀧瀑布途中，因不明原因衝出道路，滑落2、30米深邊坡後，撞斷多棵樹木至谷底才停下，連同司機車上8人均受傷。

其中，66歲陳姓男子因頭部受創嚴重，當場失去無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，其妻賴姓婦人也因臉部受傷送醫，性命無礙，但夫妻天人永隔；另外5名遊客為吳姓五姊弟，雖性命無礙，但5人受驚嚇且有不同程度傷勢，分別送醫治療觀察。

由於，該起遊園車事故釀1死7傷，南投地檢署主任檢察官賴政安及承辦檢察官廖云孜今下午到現場勘查，賴表示，地檢署獲報後高度重視，立即派員到場了解事故情況，將對事故原因、車輛狀態及駕駛操作詳盡調查，以釐清整起車禍經過。

但因失事遊園車墜落谷底，檢方及鑑識人員難以勘查車輛狀況，為利檢警調查釐清車禍發生原因，杉林溪園方傍晚已調派大型吊車及拖車到事發現場，將漏夜把接駁車從逾20米深谷底吊起，後續將由遊園車拖吊下山，以利檢警勘驗採證。

南投地檢署主任檢察官賴政安說，目前死者大體已送往彰化田中殯儀館，明天將交由彰化地檢署代為相驗，由於車輛吊掛作業仍在進行，待失事車輛下山後再進一步勘驗採證，以釐清接駁車失控原因係因人為、機械故障或其他因素所造成。

車禍 杉林溪

相關新聞

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

南投縣杉林溪森林遊樂區今一輛載著乘客的遊園巴士失控墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。其中傷者中有一家5人來自彰化埔心的吳姓姊弟，其中排行老么的54歲男子傷勢最重，腳需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

杉林溪遊園車墜谷7人傷亡 死者彰化田中人、夫妻感情好

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡， 據了解7人都來自彰化縣，其中陳姓死者來自田中鎮，他的妻子賴女也受傷送醫，消息傳回，讓地方人都相當震驚。

杉林溪遊園車墜谷1死7傷 檢察官現場勘查釐清車禍經過

南投縣杉林溪森林遊樂區今天中午遊園接駁車墜谷事故，釀成一死七傷。南投地檢署主任檢察官賴政安下午到現場勘查，表示將詳盡調查釐清車禍經過。園方表示，將盡力負責醫療與保險理賠。

遊園車墜谷事故兩家庭悲劇 陳姓夫妻陰陽兩隔、吳姓姊弟5人受傷

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡，分別來自兩個家庭，其中一對陳姓夫妻一死一傷，另一家吳姓姊弟五人受傷。園區業者已啟動緊急救援與保險理賠程序，並配合交通部觀光署調查事故原因。

衫林溪接駁墜谷釀1死...觀光署：事故前車輛營運正常、駕駛持合法駕照

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今中午發生遊園車墜落邊坡事故，車內包含司機共8人，1人不幸罹難、駕駛在加護病房治療，6名受傷遊客狀況穩定，交通部觀光署表示，遊園車採3級管理機制，包含業者自主檢查、地方政府定期檢查、中央主管機關督導考核競賽；觀光署指出，初步了解，本次事故車輛事發前營運正常，駕駛持有合法駕照且無類似事故紀錄，目前仍由檢警相關單位釐清事故原因。

