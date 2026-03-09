影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷事故，造成1死7傷悲劇。南投地檢署檢察官下午到事發現場勘查，為利檢方調查釐清車禍經過，園方調派大型吊車漏夜將失事車輛從20米深谷底吊起，後續拖吊下山勘驗採證。

該起事故發生在杉林溪森林生態渡假園區內，今天中午12時許，一輛載有7名遊客的遊園接駁車，從遊客中心開往松瀧瀑布途中，因不明原因衝出道路，滑落2、30米深邊坡後，撞斷多棵樹木至谷底才停下，連同司機車上8人均受傷。

其中，66歲陳姓男子因頭部受創嚴重，當場失去無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，其妻賴姓婦人也因臉部受傷送醫，性命無礙，但夫妻天人永隔；另外5名遊客為吳姓五姊弟，雖性命無礙，但5人受驚嚇且有不同程度傷勢，分別送醫治療觀察。

由於，該起遊園車事故釀1死7傷，南投地檢署主任檢察官賴政安及承辦檢察官廖云孜今下午到現場勘查，賴表示，地檢署獲報後高度重視，立即派員到場了解事故情況，將對事故原因、車輛狀態及駕駛操作詳盡調查，以釐清整起車禍經過。

但因失事遊園車墜落谷底，檢方及鑑識人員難以勘查車輛狀況，為利檢警調查釐清車禍發生原因，杉林溪園方傍晚已調派大型吊車及拖車到事發現場，將漏夜把接駁車從逾20米深谷底吊起，後續將由遊園車拖吊下山，以利檢警勘驗採證。

南投地檢署主任檢察官賴政安說，目前死者大體已送往彰化田中殯儀館，明天將交由彰化地檢署代為相驗，由於車輛吊掛作業仍在進行，待失事車輛下山後再進一步勘驗採證，以釐清接駁車失控原因係因人為、機械故障或其他因素所造成。