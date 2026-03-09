快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化吳姓五姊弟今天到南投溪頭杉林溪遊玩，搭乘遊園列車卻發生翻覆意外被。轉院送到彰化基督教醫院急救。圖／彰基提供
彰化吳姓五姊弟今天到南投溪頭杉林溪遊玩，搭乘遊園列車卻發生翻覆意外被。轉院送到彰化基督教醫院急救。圖／彰基提供

南投縣杉林溪森林遊樂區今一輛載著乘客的遊園巴士失控墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。其中傷者中有一家5人來自彰化埔心的吳姓姊弟，其中排行老么的54歲男子傷勢最重，腳需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。

5姊弟的親屬指出，5姊弟今天從彰化開車到杉林溪同遊，抵達地點後換乘電動遊園車，卻在園區內發生車禍；親屬得知事故後趕到彰基探視，其中5姊弟的老么傷勢比較嚴重。

5姊弟當中的三姊說，遊園車在轉彎處與其他車輛會車，沒多久就撞山壁，有聽到司機大喊一聲「糟了」，車就直接翻下去。由於車上的人都沒有繫安全帶，撞得所有人東倒西歪，根本來不及反應。事故發生當下只感覺一陣天旋地轉，她自己本身有許多外傷。

彰基指出，56歲吳姓傷者今日與家人一起出遊，經南基轉院至彰基醫學中心，因肋骨斷裂致氣胸、左腳骨折，目前生命徵象穩定，由醫療團隊處置中。

車禍 杉林溪

南投縣杉林溪森林遊樂區今一輛載著乘客的遊園巴士失控墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。其中傷者中有一家5人來自彰化埔心的吳姓姊弟，其中排行老么的54歲男子傷勢最重，腳需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。

南投縣杉林溪森林遊樂區今天中午遊園接駁車墜谷事故，釀成一死七傷。南投地檢署主任檢察官賴政安下午到現場勘查，表示將詳盡調查釐清車禍經過。園方表示，將盡力負責醫療與保險理賠。

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡，分別來自兩個家庭，其中一對陳姓夫妻一死一傷，另一家吳姓姊弟五人受傷。園區業者已啟動緊急救援與保險理賠程序，並配合交通部觀光署調查事故原因。

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天發生園區遊園接駁車墜落邊坡事故，一死七傷；業者表示，遊園車駕駛到職一年多，曾在外地客運公司服務近20年，對遊園路線熟悉。

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今中午發生遊園車墜落邊坡事故，車內包含司機共8人，1人不幸罹難、駕駛在加護病房治療，6名受傷遊客狀況穩定，交通部觀光署表示，遊園車採3級管理機制，包含業者自主檢查、地方政府定期檢查、中央主管機關督導考核競賽；觀光署指出，初步了解，本次事故車輛事發前營運正常，駕駛持有合法駕照且無類似事故紀錄，目前仍由檢警相關單位釐清事故原因。

南投縣杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車翻落邊坡意外，南投縣消防局救災救護指揮中心於12時30分接獲民眾報案後，立即啟動緊急救援機制，調派大批人車前往搶救，快速完成傷患救援與後送。

