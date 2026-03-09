彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

南投縣杉林溪森林遊樂區今一輛載著乘客的遊園巴士失控墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。其中傷者中有一家5人來自彰化埔心的吳姓姊弟，其中排行老么的54歲男子傷勢最重，腳需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。

5姊弟的親屬指出，5姊弟今天從彰化開車到杉林溪同遊，抵達地點後換乘電動遊園車，卻在園區內發生車禍；親屬得知事故後趕到彰基探視，其中5姊弟的老么傷勢比較嚴重。

5姊弟當中的三姊說，遊園車在轉彎處與其他車輛會車，沒多久就撞山壁，有聽到司機大喊一聲「糟了」，車就直接翻下去。由於車上的人都沒有繫安全帶，撞得所有人東倒西歪，根本來不及反應。事故發生當下只感覺一陣天旋地轉，她自己本身有許多外傷。

彰基指出，56歲吳姓傷者今日與家人一起出遊，經南基轉院至彰基醫學中心，因肋骨斷裂致氣胸、左腳骨折，目前生命徵象穩定，由醫療團隊處置中。