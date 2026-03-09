衫林溪接駁墜谷釀1死...觀光署：事故前車輛營運正常、駕駛持合法駕照

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今中午發生遊園車墜落邊坡事故，車內包含司機共8人，1人不幸罹難、駕駛在加護病房治療，6名受傷遊客狀況穩定，交通部觀光署表示，遊園車採3級管理機制，包含業者自主檢查、地方政府定期檢查、中央主管機關督導考核競賽；觀光署指出，初步了解，本次事故車輛事發前營運正常，駕駛持有合法駕照且無類似事故紀錄，目前仍由檢警相關單位釐清事故原因。

針對南投杉林溪森林生態渡假園區今中午發生遊園車事故，觀光署說明，經確認，本次事故車上共8人（含駕駛1人），其中1名乘客不幸罹難；駕駛目前仍在加護病房治療，其餘6名受傷遊客狀況穩定。

觀光署表示，事故發生後，園區已全面暫停全區遊園車營運，並完成事故現場封閉管制，同時於園區入口及官方網站公告相關資訊，後續將全力協助家屬處理相關事宜。

事故遊園車部分，觀光署指出，初步了解，事故車輛出廠年份為民國2020年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄。

觀光署說明，園區內遊園車行駛於園區內部道路，依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包含業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；其中定期檢查由南投縣政府辦理，每年上、下半年各檢查一次。

觀光署強調，目前事故原因仍由檢警相關單位調查釐清中，將持續配合調查，並且已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施以強化遊客安全。