杉林溪遊園車墜谷1死7傷 檢察官現場勘查釐清車禍經過

南投縣杉林溪森林遊樂區今天中午遊園接駁車墜谷事故，釀成一死七傷。南投地檢署主任檢察官賴政安下午到現場勘查，表示將詳盡調查釐清車禍經過。園方表示，將盡力負責醫療與保險理賠。

杉林溪自然教育中心館長江華章說，遊園車王姓駕駛曾在其他客運公司服務近20年，至園區任職約1年多，對接駁路線熟悉。園區接駁路線自服務中心往返松瀧岩瀑布，單程約8至10分鐘，每日平均行駛5至8趟，依遊客人數調整，每站都會停車等候，屬單純接駁任務，路況熟悉且駕駛經驗充足。

針對安全帶問題，江華章表示，園區非高速公路或一般公路，遊園車行駛時速僅20公里，速度緩慢，未強制規定遊客繫安全帶。至於保險理賠及醫療費用，園方表示將全權負責，目前園區投保公共意外險，必要時額外醫療費用也由園方承擔。

賴政安表示，地檢署接獲通報後高度重視，立即派員到場了解事故情況，將會針對事故原因、車輛狀態及駕駛操作進行詳盡調查，以釐清整起車禍經過。

杉林溪業者傍晚出動大型吊車，準備吊起摔落山谷的遊園車。記者賴香珊／攝影

杉林溪遊園車衝出護欄，一路撞斷樹木摔落山谷。記者賴香珊／攝影

南投地檢署主任檢察官賴政安（左一）傍晚趕到杉林溪，會勘遊園車墜谷現場。記者賴香珊／攝影