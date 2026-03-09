聽新聞
0:00 / 0:00

南投杉林溪遊園接駁車墜谷 檢察官赴現場勘查

中央社／ 南投9日電
杉林溪園區一輛遊園車今天墜谷，多人受傷。圖／杉林溪園區提供 游振昇
杉林溪園區一輛遊園車今天墜谷，多人受傷。圖／杉林溪園區提供 游振昇

南投縣杉林溪森林遊樂區遊園接駁車今天中午不明原因擦撞山壁失控墜谷，台灣南投地方檢察署主任檢察官賴政安下午到現場勘查；園方受訪表示，會盡力負責。

杉林溪自然教育中心館長江華章下午接受媒體聯訪表示，中午12時30分左右接獲通報，遊園車擦撞山壁失控墜落山谷，當時車上有司機及7名遊客，緊急救護小組8分鐘趕抵，搬運傷者到路面，約下午1時首輛救護車到達現場，陸續送傷者下山。

江華章說，司機原本於其他客運公司服務近20年，到園區服務1年多，遊園車路線從服務中心到松瀧岩瀑布，單程8分鐘到10分鐘，遊客少時每名駕駛平均1天開5趟左右，遊客較多時平均1天開7、8趟，每站會停下休息等遊客，任務單純，路況等各方面都屬熟悉。

被問及是否有繫安全帶，江華章表示，園區不是在高速公路或一般公路，且行駛（時速）僅20公里，速度很慢，沒限制一定要繫安全帶；至於保險理賠及醫療費用部分，公司會負全責。

賴政安表示，南投地檢署獲報後非常重視，立即派檢察官到現場了解車禍發生狀況，後續會詳盡調查，釐清車禍經過。

南投縣消防局發布新聞稿說，下午1時8分救出所有傷者，事故造成1名乘客到院前心肺功能停止，2名乘客中度傷勢、4名乘客輕傷，司機疑手部骨折，分別送往竹山秀傳醫院、衛生福利部南投醫院、東華醫院與南基醫院，事故原因由相關單位進一步調查釐清。

車禍 杉林溪 檢察官

延伸閱讀

影／杉林溪園區遊園車墜谷釀1死7傷 業者：司機到職年餘對路線熟悉

直播／衝破護欄撞斷樹 杉林溪遊園車墜谷1死7傷

杉林溪遊園車全面停駛 串聯景點未料失控釀傷亡事故

杉林溪業者說明車禍情況 遊園車先擦撞山壁再摔落山谷

相關新聞

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀一死七人輕重傷。死者為六十六歲陳姓遊客，頭部重創送醫不治，王姓駕駛手部骨折，警詢時表示疑似機械故障車輛暴衝，擦撞山壁減緩衝擊力道後墜谷，肇事原因仍待調查。

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

避暑勝地杉林溪園區與溪頭森林遊樂區相近，但因地勢更高、面積廣大，園方以七輛電動中型巴士在園區內接駁。觀光署指出，事故車輛二○二○年二月出廠，事發前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且開遊園車無事故紀錄，已委託專業單位精進遊園車安全管理制度，研議進一步措施強化遊客安全。

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

南投縣杉林溪森林遊樂區今一輛載著乘客的遊園巴士失控墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。其中傷者中有一家5人來自彰化埔心的吳姓姊弟，其中排行老么的54歲男子傷勢最重，腳需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。

杉林溪遊園車墜邊坡1死7傷 駕駛稱車暴衝停不住

杉林溪園區遊園車今天墜落邊坡，釀駕駛與乘客共1死7傷；據傳，王姓駕駛透露，當時感覺車輛暴衝，踩煞車無效，擦撞左方山壁試圖...

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷事故，造成1死7傷悲劇。南投地檢署檢察官下午到事發現場勘查，為利檢方調查釐清車禍經過，園方調派大型吊車漏夜將失事車輛從20米深谷底吊起，後續拖吊下山勘驗採證。

杉林溪遊園車墜谷7人傷亡 死者彰化田中人、夫妻感情好

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡， 據了解7人都來自彰化縣，其中陳姓死者來自田中鎮，他的妻子賴女也受傷送醫，消息傳回，讓地方人都相當震驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。