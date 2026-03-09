快訊

遊園車墜谷事故兩家庭悲劇 陳姓夫妻陰陽兩隔、吳姓姊弟5人受傷

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
杉林溪接駁車墜谷，消防局出動大批人力搶救傷者。圖／南投縣消防局提供
南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷意外，造成7名遊客傷亡，分別來自兩個家庭，其中一對陳姓夫妻一死一傷，另一家吳姓姊弟五人受傷。園區業者已啟動緊急救援與保險理賠程序，並配合交通部觀光署調查事故原因。

據了解，陳姓夫妻均已退休，來自彰化縣，平時熱愛到溪頭與杉林溪森林浴，幾乎每周都會上山遊覽，且為避開假日人潮，常選在星期一出遊。

事故發生時，夫妻二人搭乘遊園車前往松瀧瀑布，未料車輛失控翻落約20公尺深山谷，釀成悲劇。

此次事故中，陳姓男遊客因後腦重創不治身亡，賴姓妻子受傷送醫。家人接獲噩耗後從彰化趕來南投，面對父母一死一傷情緒激動，僅能忍痛將陳男接回彰化辦理後事。

另五名吳姓傷者為四姊妹與最小弟弟，共同結伴上杉林溪遊覽，為節省步行時間搭乘遊園車，卻遭遇墜谷意外。五人雖無生命危險，但受到驚嚇及輕重不等的傷勢，目前在醫院接受治療與觀察。

杉林溪園區占地約40公頃，海拔落差大，熱門景點如松瀧岩瀑布、天地眼距離服務中心單程步行需40至60分鐘。為便利遊客，園方投入7輛電動中型巴士提供常態接駁，每15至20分鐘一班，成為園區交通核心。

此次事故發生，引發外界對山區電動巴士制動系統與陡坡行駛安全性的高度關注。交通部觀光署表示，在確認全數車輛安全、完成司機教育訓練前，接駁服務將無限期停駛。

杉林溪園區業者江華章指出，事故發生時正值園區椿櫻花盛開，吸引大量遊客上山賞花，事故發生後園區立即動員人員搶救傷患，並停駛所有遊園車，待主管機關完成調查。園方將負責傷者後續治療及保險理賠，據了解，入園保險及遊園車搭乘保險最高賠償額均為新台幣500萬元。

杉林溪接駁車墜谷，消防局出動大批人力搶救傷者。圖／南投縣消防局提供
杉林溪接駁車墜谷，消防局出動大批人力搶救傷者。圖／南投縣消防局提供
杉林溪接駁車墜谷，消防局出動大批人力搶救傷者。圖／南投縣消防局提供
杉林溪接駁車墜谷，消防局出動大批人力搶救傷者。圖／南投縣消防局提供
