影／杉林溪遊園車翻落 消防隊搶救乘客及司機過程曝光

南投縣杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車翻落邊坡意外，南投縣消防局救災救護指揮中心於12時30分接獲民眾報案後，立即啟動緊急救援機制，調派大批人車前往搶救，快速完成傷患救援與後送。

南投縣消防局表示，接到報案通知後，第三大隊隨即出動鹿谷、竹山分隊消防人員共8名及消防車4輛，攜帶各式救援裝備前往現場，同時調派8輛救護車支援。

杉林溪園區工作人員也第一時間協助。初步回報顯示，事故車輛翻落約25公尺深邊坡，車內共8人，包括司機1名、乘客7名，其中3名傷者自行脫困，其餘仍受困。第三大隊成立大量傷病患處理機制，由竹山專責救護隊負責現場檢傷分類。

消防人員全力搶救後，於下午108分將所有傷者救出。事故造成1名66歲男性乘客（彰化縣）到院前心肺功能停止（OHCA）、2名中度傷者、4名輕傷，司機49歲疑似手部骨折。傷者隨即由鹿谷91、名間91、水里91、南投91、松柏嶺91及鹿谷鄉衛生所救護車分送醫院，其中OHCA患者送竹山秀傳醫院，2人送南投醫院，2人送東華醫院，3人送南基醫院治療。

南投縣消防局表示，在各單位迅速動員與通力合作下，順利完成傷患救援與後送。事故原因仍待相關單位進一步調查釐清。消防局也呼籲民眾，山區活動及搭乘交通工具務必注意安全，共同維護旅遊安全。

杉林溪接駁車墜谷，消防局出動大批人力搶救傷者。圖／南投縣消防局提供

