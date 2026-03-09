影／杉林溪園區遊園車墜谷釀1死7傷 業者：司機到職年餘對路線熟悉

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天發生園區遊園接駁車墜落邊坡事故，一死七傷；業者表示，遊園車駕駛到職一年多，曾在外地客運公司服務近20年，對遊園路線熟悉。

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，今天中午十二點半左右接到通報，接駁車擦撞山壁，失控墜落山谷，這是目前所知情形。

他說這輛遊園車駕駛原來在別的客運公司，外面的客運公司服務了近20年，到該園區服務差不多一年多，接駁車是很單純的任務，只從服務中心開接駁車直接到最裡面的景點松瀧瀑布，松瀧瀑布遊客下車以後他再回程回來，來回一趟單程差不多8分鐘到10分鐘，也看遊客上下車時間。

他說每位駕駛平均一天開個七趟到八趟來回，在路況各方面都很熟悉，他說園區限速20公里，遊客少的時候差不多五趟，遊客多可能因為時間會比較密集一點，差不多七趟八趟左右。被問到是否可能疲勞駕駛，他說這個跟一般遊覽車開七、八個小時不一樣，這個是接駁車，駕駛到每一站會停下來休息等遊客，遊客上的差不多他才會走，不是沿路持續開。

他說今天遊園車沒有滿載，總共受傷含司機八位，目前來講算是很幸運，今天車上遊客沒有很多，也沒有人被從車外拋出來，園區緊急救護車隊八分鐘內趕到，園區有緊急救護小組，園區平常都有演練，今天動員所有人進來，八分鐘趕到後，陸續把這些傷者從車裡面接駁到路上面，約中午12點半接到通知，差不多1點左右第一輛的救護車已經到達現場，陸續將傷者送下山。

他說遊園車上沒有繫安全帶規定，因為園區不是在高速公路、也不是在一般的公路，而且行駛的速度只有20公里，很慢，所以沒有所謂要求一定要繫安全帶這個規定。

他強調保險跟理賠，醫療部分，公司一定負全責，能付到什麼程度，就是會盡力，只能這麼講。目前實際園區有公共意外險，可能除了公共意外險外，需要付的醫療費用都會全權負責。

江華章表示，他不清楚死者的身份跟來來自哪裡，通常這段時間是剛好是園區櫻花季，通常來的遊客都是觀賞花為主；被問到車輛部分，他說遊園車都有定期檢修保養。會繼續留意相關的護欄是不是要多設置，再請專家會勘，業者強調會做更安全、更好的措施處理。