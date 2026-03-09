直播／衝破護欄撞斷樹 杉林溪遊園車墜谷1死7傷

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天發生園區遊園接駁車墜落邊坡事故，車內共8人，包含司機與7名遊客。事故造成7人受傷，其中1人到院前心肺功能停止（OHCA），急救不治，記者今天下午到場直擊，現場山谷坡度大，護欄被車衝破，隨處可見衝撞痕跡。

記者下午到現場直擊，遊園接駁車墜谷現場，據指出，這輛遊園區從遊客中心發車要往松瀧瀑布，山谷上方路面和護欄都有事故痕跡，護欄被撞斷，路面有車輪痕跡，護欄旁樹木也被車輛衝斷，車衝落約30公尺深山谷，坡度大，救援不易，杉林溪園區先派自己的救援隊員下谷搶救，消防隊員到場時，傷者已陸續救出。

園區表示，車輛是否有問題仍待釐清，現場仍有員警和園區人員在場，今天 山上氣候佳，事故原因仍待調查， 業者今天在現場受訪表示，今天中午接到通報，遊園車不明原因擦撞山壁衝落山谷，園區內緊急救援隊先到場，先將司機和七名遊客救上到路邊，該車仍無法吊上拖離，待重型機具到場支援，園內遊園區目前全面停駛中。

杉林溪園區一輛遊園車今天墜谷，多人受傷。圖／杉林溪園區提供