杉林溪遊園車全面停駛 串聯景點未料失控釀傷亡事故

南投著名避暑勝地「杉林溪森林生態渡假園區」今天中午發生遊園車墜谷意外，造成多人受傷，交通部觀光署下午立即發布緊急指令，要求園區所有遊園接駁車全面停駛，配合檢警及相關單位調查事故原因。

杉林溪園區佔地約40公頃，海拔落差大，熱門景點如「松瀧岩瀑布」與「天地眼」距離服務中心單程需40至60分鐘步行。為減輕遊客負擔，園方近年投入約10輛電動中型巴士提供接駁服務，每15至20分鐘一班，是園內主要交通工具。

此次事故引發外界對山區電動巴士安全性的關注，尤其是制動系統與陡坡行駛能力。觀光署表示，在確保全數車輛安全、完成司機教育訓練前，接駁服務將無限期暫停。

園方提醒遊客，受停駛影響，目前服務中心至松瀧岩的接駁完全中斷，前往深處景點需靠步道健行，請衡量自身體力，並遵循工作人員指引，切勿進入事故封鎖區域。接駁車復駛時間將另行公告。